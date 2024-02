Azione, Pd e M5s chiedono le dimissioni di Salvini, Calenda: "È stato la quinta colonna di Putin"

Un patto siglato nel 2017 e rinnovato tacitamente nel 2022 tra la Lega e il partito di Putin "Russia Unita" è al centro di una mozione di sfiducia presentata da Azione contro il ministro Matteo Salvini. Non che i rapporti tra il ministro dei Trasporti e il Cremlino fossero prima sconosciuti, ma le tensioni internazionali, con le posizioni assunte sulla morte di Navalny e le recenti dichiarazioni di Putin, che parla di un'Italia "Paese amico e vicino" non possono che gettare nuovo clamore sulla questione.

"Abbiamo depositato la mozione di sfiducia al ministro Salvini. Il punto è molto semplice, non serve gridare vergogna o fare polemica: lui dimostra che quell’accordo è stato rescisso formalmente e non esiste più e la mozione viene ritirata", rende noto su Facebook il deputato di Azione Matteo Richetti. "Se quell’accordo con il partito di Putin è ancora in vigore la cosa non è solo gravissima, ma lo rende incompatibile con la permanenza al Governo".

La mozione è stata già sottoscritta presentata dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La strategia dell'opposizione è incunearsi nelle diverse posizioni internazionali dei partiti di maggioranza, che però fanno quadrato attorno a Salvini.

Nette le parole di Carlo Calenda, leader di Azione: "Salvini è stato la quinta colonna di Putin", ha affermato nel corso della trasmissione L'aria che tira, su La7. "Mi quereli pure - prosegue - Salvini è stato il più grande promoter di Putin, ha fatto gli interessi di Putin in Italia. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Mostri la disdetta dell’accordo con il partito di Putin". E, sulla mozione di sfiducia: "L’obiettivo non è la sfiducia a Salvini ma indurre Meloni e Tajani a chiedere un passo formale a Salvini per chiudere l’accordo con il partito di Putin".

La replica di Salvini

"Sarà la quindicesima mozione di sfiducia che la sinistra propone in questi anni", ribatte Salvini. "Mi hanno anche mandato a processo e ringrazio l'alto spirito di democrazia della sinistra italiana, che manda processo un ministro dell'interno per aver mantenuto l'impegno preso con gli italiani, contrastando il traffico di esseri umani". "L'opposizione fa il suo mestiere - prosegue - se vanno avanti con le mozioni di sfiducia, vuol dire che per loro va bene così, non è un problema per me".