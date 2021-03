Dal Pd l'ok all'alleanza coi 5stelle: la regione Lazio laboratorio per un nuovo governo giallorosso

Via libera della direzione regionale all'ingresso del M5s nella giunta regionale. Dopo l'accordo in Puglia e l'intergruppo in parlamento un nuovo passo verso un nuovo progetto politico: ma resta il "caso Roma"

Non ci sono dubbi nel Partito Democratico del Lazio: si deve lavorare per cercare una nuova alleanza nel governo regionale insieme al Movimento 5 Stelle. Lo dice l’esito del voto di ieri sera alla direzione del Pd laziale, dove, su 55 componenti, solo 1 è risultato contrario e 6 non hanno partecipato. Tutti gli altri si stringono intorno al segretario nazionale Nicola Zingaretti, lanciato verso la porta di casa Pd per accogliere il M5s nella maggioranza della Regione”. Con questo risultato, comunicato oggi dal segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, il partito dà mandato a Zingaretti, in qualità di presidente di Regione e al capogruppo del Pd Marco Vincenzi di verificare se questa alleanza sia fattibile, con l’idea di un progetto nuovo da replicare anche a livello nazionale. Dunque la Regione Lazio come laboratorio di un nuovo governo giallorosso. Ma sulla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco della Capitale, il Pd non cambia idea, per cui un'alleanza su Roma resta impensabile.

Al vaglio ci sono progetti, idee e un eventuale nuovo organigramma di governo. Infatti, già la settimana scorsa, l’argomento ribolliva anche nel calderone pentastellato, dove si parlava di un assessorato in Regione, magari quello alla transizione ecologica e digitale, magari da affidare alla capogruppo Roberta Lombardi. Ma se il Pd ha deciso che si può fare, sull’altro fronte si dovrebbe passare attraverso il sistema Rousseau. Le differenze si vedono anche nei metodi, ma per Zingaretti non sono un limite per un vero accordo programmatico perché, come ha spiegato ieri ai suoi: “Pd e M5s non sono la stessa cosa, anzi, le differenze col M5s sono immense e nessuno deve confondere l'idea di un accordo con l'eliminazione delle differenze, ma non dobbiamo nemmeno confondere il concetto di differenza con quello di divisione”. Gli obiettivi sono 2.

Alleanza Pd e M5s, alleanza anti “armata” del Centrodestra

In primis, un progetto antidoto alle destre, dove le divergenze ci sono, ma che ad ogni elezione si presentano unite. E Zingaretti chiede ai suoi: "Ma scusate nell'altro campo la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non hanno identità in totale contrapposizione in queste ore? Fratelli d'Italia sta all'opposizione e gli altri due al governo. Eppure pensate ci faranno regali alle prossime elezioni amministrative o regionali? No, saranno una falange armata che schianta e ci sfonda su tutti i territori. Quindi non dobbiamo vivere l'ipotesi o l'idea di un'alleanza come una eliminazione di differenze ma come la ricostruzione di un campo dove le differenze trovano dei punti di sintesi”. Sarà fondamentale il programma: 5 o 10 punti per i prossimi 2 anni.

Alleanza Pd e M5s per dare stabilità di governo

In secundis, un progetto politico per dare stabilità di governo laziale. Zingaretti ha messo in guardia i suoi sul non dare per scontata la vittoria alle prossime elezioni. In questo senso l’asse democratici-5 stelle serve proprio a rinsaldare stabilità ad un quadro politico, nel quale il Pd tornerebbe ad essere competitivo in un sistema maggioritario.

Alleanza Pd e M5s, soddisfazione nel Lazio

C’è soddisfazione da parte del Pd Lazio che, attraverso il segretario, senatore Bruno Astorre, parla di un “passo in avanti verso il rafforzamento politico della maggioranza di centrosinistra alla Regione Lazio". Adesso quindi si tratta di mettersi al lavoro, testa bassa per andare delle persone, dal popolo della sinistra laziale, attraverso i circoli, nelle piazze e perché no, a casa delle persone, per spiegare loro un avvicendamento tra partiti, ma solo nell’ottica di un’idea di società che possa essere davvero alternativa a quella incarnata dal trio Berlusconi-Meloni-Salvini. Una volta fatta l’alleanza poi, Zingaretti medita su cinque grandi appuntamenti del Pd nelle province, con i gruppi e i sindaci sulle ragioni di un rilancio del governo laziale che, a quel punto, diventerebbe il germoglio per la rifioritura di un governo giallorosso. Oggi nel Lazio e domani chissà.