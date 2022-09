Burocrazia e "dirigenti principi" si battono con lo spoils system

Elezioni comunali

Vincere un'elezione (a qualsiasi livello) è decisamente più facile rispetto a vincere la sfida di governare bene, creando sviluppo, tutelando i più deboli e incrementando una sana collaborazione con i cittadini. Mi diceva un sindaco, di un importante comune umbro, che a pochi mesi dalla fine del mandato si era accorto di aver festeggiato, di essere stato felice, una sola volta: ovvero la sera della vittoria al ballottaggio. Dal giorno dopo iniziavano difficoltà impensabili. Era al primo mandato, dopo anni di consolidato potere di quei partiti che stavolta erano finiti all'opposizione. La squadra non sarà stata dei migliori, le vacche grasse dei finanziamenti agli enti locali erano da anni diventate magrissime, i cittadini inoltre avevano difficoltà a pagare balzelli e multe, ma il vero problema erano i dirigenti-principi: per mille motivi, senza indagare più di tanto, legati al passato e legati ad un modo di governare diverso.



Dirigenti che in quelle stanze sono cresciuti e che ormai considerano casa loro. Sono più sindaci, per giunta decisamente più pagati - dai 90mila euro lordi in su, senza contare il tanto caro premio per aver raggiunto i risultati (non si hanno notizie di un dirigente nella storia d'Italia che non abbiamo raggiunto il risultato, bontà loro) - di un sindaco sotto i 100mila abitanti. Un dirigente mega, è ora di gridarlo, può condizionare in mille maniere il programma di un sindaco, di un governatore e anche di un presidente del Consiglio. Un dirigente ha ritmi e necessità totalmente diversi rispetto ad un amministratore comunale che si trova in prima linea con cittadini, imprese, mondo della scuola e tanto altro. Un dirigente è a tempo indeterminato, è garantito, un sindaco è precario per eccellenza e dipende dagli elettori.

Il male burocratico

Un esempio: i pagamenti in ritardo della pubblica amministrazione verso fornitori privati o per pagare appalti difficilmente sono colpa della parte politica di un ente che invece ha tutti gli interessi, se i soldi sono in cassa, a pagare il prima possibile per conquistare consenso e credibilità. Un bando di sostegno per le imprese post-covid con graduatoria già fatta e approvata a giugno, ma che viene pagato - dopo le ferie - a settembre può essere frutto delle scelte di un amministratore politico? No, per i motivi detti sopra. Ora va detto anche che ci sono amministratori eletti che sono degli scappati di casa, senza istruzione, al quale il buon dirigente è costretto a fronteggiarlo per il bene pubblico. Ma torniamo ad una situazione normale. Detto questo è chiaro che se non c'è sintonia su progetti e tempi tra sindaco, assessore e dirigenti di settore non ci sarà mai una sana, buona e innovativa amministrazione. Nella migliore dell'ipotesi si vivacchierà alla giornata sperando di portare in porto qualche idea-progetto. C'è anche chi molla e si lascia per quieto vivere guidare, lasciando immutato l'immenso potere burocratico italiano. Ecco che molti volti nuovi, pseudo innovatori, magari con grandi propositi nel giro di poco vengono domati. E il popolo può dire anche su di lui: sono tutti uguali, promettono ma non mantengono, basta che prendono la poltrona. La verità però è molto più complessa, ma l'apparenza è quella che conta. I sindaci e i presidenti passano ma i dirigenti restano e ogni anno vincono il premio di produzione. E le città e le regioni restano immobili, i pagamenti arrivano sempre dopo, l'innovazione più teorica che pratica.

La proposta: spoils system per tutto

E allora tutto è perduto in questo benedetto Paese? Premesso che la burocrazia fa più male all'Italia di un politico incapace - quelli corrotti e ladri non sono paragonabili con nessuno -, che nel resto del mondo per aprire un negozio ci vogliono sette giorni mentre da noi si sa quando si inizia non si sa quando si chiude la pratica, una speranza c'è e addirittura è ben rodata, antica e apprezzata: sto parlando dello spoils system modello Usa, ovvero il nuovo eletto dal popolo può confermare oppure mandare a casa i dirigenti a capo dei settori pubblici. Dopo un periodo di prova si decide: d'altronde il rapporto fiduciario è fondamentale per raggiungere gli obiettivi previsti. I dirigenti pubblici vengono equiparati come manager privati con contratti a tempo, ben pagati e con tanto di buona uscita. Addirittura negli Usa quelli bravi vengono contesi a suon di dollari sonanti. Precari anche loro come i manager privati, come i politici, ma ben pagati. Inutile dire che questa nuova condizione permette una flessibilità e una mentalità diversa rispetto a quella di oggi. Tutti elementi che lasciano presagire una governabilità forte e vera. Quella che cerchiamo in Italia a tutti i livelli. Lo spoils system premia i migliori dirigenti e fa emergere i bravi politici sui mediocri. Le soluzioni da sperimentare ce ne sono, purtroppo manca il ragionamento, il coraggio e la cultura di cambiare. D'altronde in Italia si amministra alla giornata.