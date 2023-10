Caro voli, taxi, tassa sulle banche: cosa c'è nel decreto Asset approvato alla Camera

Il decreto Asset è stato approvato definitivamente dalla Camera, con un voto di 155 favorevoli e 108 contrari e due astenuti. Il provvedimento contiene disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. E dai taxi fino ai voli, le novità sono tante. Analizziamole caso per caso.

Cosa cambia per i taxi

Le nuove norme dovrebbero incrementare il numero di taxi circolanti nel nostro Paese. Le novità riguardano le città capoluogo di regione, sede di città metropolitana o aeroporto, che potranno alzare le licenze fino al 20% di quelle esistenti grazie a un concorso straordinario e nuove procedure. Nel caso di grandi eventi i comuni potranno inoltre rilasciare licenze aggiuntive, ma saranno sostanzialmente destinate a chi è già nel settore (occorre avere una licenza). Semplificata anche le procedure per il rilascio della cosiddetta "doppia guida" che potrà anche essere affidati a terzi che siano però in possesso delle opportune certificazioni.

E il decreto incontra già i malumori della categoria, con il sindacato Usb che indice per il prossimo 10 ottobre una giornata di sciopero nazionale dei taxi contro "l'aumento indiscriminato delle licenze".

La ricetta del governo contro il caro voli

Rafforzati i poteri dell'antitrust sul trasporto aereo per quanto riguarda il traffico aereo interno. L'Authority potrà infatti avviare accertamenti in caso di condotte restrittive della concorrenza o di abuso di posizioni dominante portate avanti tramite algoritmi, in particolare nei periodi di picco della domanda. Il decreto vieta la "profilazione" degli utenti e la loro discriminazione sulla base del dispositivo usato.

Non solo: vengono fissati dalle amministrazioni competenti le tariffe massime praticabili dalle compagnie che hanno oneri di servizio pubblico, in caso di rialzo sensibile dei prezzi aerei. Il livello massimo tariffario dovrà essere indicato nel bando di gara, quale requisito oggettivo dell’offerta.

Un'altra novità del dl è l'obbligo per i gestori aeroportuali di pubblicare i sussidi ricevuti dalle compagnie aeree, in modo tale da garantire maggiore trasparenza e quindi maggiore tutela per i consumatori. Per far fronte all’ampliamento dei compiti, l'organico dell'Antitrust viene potenziato.

Spuntata la norma sugli extra-profitti delle banche

La norma rimodula l'importo massimo dell'imposta straordinaria che può versare il singolo istituto bancario, commisurato non più allo 0,1% dell'attivo ma allo 0,26% dell'attivo ponderato. Dalla tassa vengono inoltre esclusi i margini di interesse sui titoli di stato e si apre l'alternativa per le banche di scegliere tra il versamento dell'imposta o la destinazione a riserva non distribuibile di un importo pari a due volte e mezza di quanto stabilito dalla tassa.

Una norma che fa insorgere l'opposizione: "La tassa sugli extraprofitti bancari tanto sbandierata non esiste più. L'avete fatta sparire. Sono lontani i tempi in cui avete dichiarato di non voler difendere le rendite di posizione" attacca la deputata dei 5 Stelle Vittoria Baldino.

Parzialmente positivo invece il giudizio dell'Abi, l'associazione bancaria italiana: "Sull'opportunità per le banche di mettere a riserva ciò che invece in origine sembrava si dovesse pagare come tassa sugli extraprofitti ogni banca responsabilmente deciderà" ha dichiarato il presidente Antonio Patuelli.

Vino, delocalizzazioni e rete Tim

Nel decreto il governo ha stanziato inoltre fino a 7 milioni di euro per aiutare i viticoltori messi in difficoltà dalla pernospora, una malattia delle piante. Il governo estende inoltre da 5 a 10 anni il lasso di tempo per il quale, un'azienda che ha usufruito di agevolazioni statali, non potrà delocalizzare all'estero, pena la restituzione dei sussidi ricevuti e sanzioni. Novità anche per gli asset telefonici e telematici: una norma del decreto prevede l’acquisizione fino al 20% da parte del Ministero dell’Economia di Netco, la newco di Tim che include le infrastrutture, in particolare la rete fissa primaria e secondaria.

La norma sul granchio blu e quella che fa imbestialire gli ambientalisti

Nel decreto c'è spazio anche per una norma per combattere il granchio blu, con 500mila euro devoluti ai consorzi ittici per fermare la proliferazione di questa specie e una che sta facendo letteralmente imbestialire gli ambientalisti. Il decreto prevede anche una parziale depenalizzazione per i cacciatori che operano all’interno di stagni e zone umide. E la norma ha scatenato subito la dura reazione degli ambientalisti. "L'irresponsabilità dei cacciatori, e dei parlamentari che hanno fatto proprie queste istanze, è giunta al punto di stravolgere anche l'art. 56 del Codice del Processo Amministrativo che consente ai giudici di sospendere atti amministrativi che possano portare pregiudizio imminente alla biodiversità, pur di continuare a sparare a specie minacciate o in aree protette o in tempi vietati" è l'appello di varie associazioni da Legambiente alla Lav, che hanno deciso, sul tema, di scrivere al capo dello Stato Sergio Mattarella.

