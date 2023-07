Domani Zaki in Italia, lo accoglierà "la sua comunità" all'università di Bologna

Patrick Zaki arriverà domani in Italia, con Bologna che è pronta a festeggiare il suo rientro e l'ateneo in cui si è appena laureato è pronto a riabbracciarlo. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Malpensa, il giovane sarà subito accompagnato all'Università mentre è anche in programma una festa pubblica in piazza Maggiore alle ore 20. "Lo attendiamo da tre anni, sarà un momento molto bello. Lo attendo io, ma lo attende soprattutto l'intera comunità dell'Alma Mater e credo che questa sia la cosa migliore da ricordare domani. Dopo aver visto sagome di Patrick nel mio ufficio e in giro per la città, poterlo abbracciare sarà emozionante", ha detto all'Ansa il rettore dell'Ateneo Giovanni Molari.

Il rettore lo andrà prendere di persona in auto insieme alla professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del Master europeo in studi di genere e delle donne in cui Zaki si è laureato a inizio luglio. Monticelli è la docente che il 32enne considera sua "mentore". "Ci sono stati tanti contatti tra noi in questi giorni, li ha tenuti soprattutto la professoressa", spiega il rettore. L'incontro di domani con Zaki arriverà a compimento di un periodo intenso. La laurea a distanza, poi la condanna, quindi la grazia e infine l'incertezza sulla possibilità effettiva di uscire dall'Egitto. "Sono stati giorni in altalena e al termine di un anno accademico molto lungo e faticoso un po' per tutti, ma credo sia il modo più bello per concluderlo", ha detto Molari.

Il rettore non è voluto entrare nella polemica sulla scelta fatta dall'attivista di volare su un aereo di linea, non accettando il volo di Stato, e di non voler incontrare la premier Meloni o altri esponenti del governo."Noi ci siamo preoccupati di tutelare un giovane che era detenuto, condannato per restituirgli la libertà, visto che è un giovane che aveva studiato e si era laureato in Italia. Il resto sono sue scelte, come venire in Italia, quanto stare. A noi interessava la liberazione del giovane, ci siamo impegnati su questo fin dall'inizio", il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine di un punto stampa a Paestum, e aggiungendo che "non è previsto" in incontro con gli esponenti del governo.

"La scelta di Zaki di non tornare in Italia con un volo di Stato la interpreto come una scelta giusta, come ha detto il suo legale, è una scelta di indipendenza e di autonomia. Una bella scelta e comunque è la sua scelta'', ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, a margine degli Stati Generali del socialismo italiano in corso di svolgimento a Roma.

