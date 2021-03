Arcuri non è più commissario all'emergenza coronavirus

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo "per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese".

Chi è il nuovo commissario all'emergenza Covid

A sostituire Arcuri sarà il Generale Francesco Paolo Figliuolo responsabile logistico dell'esercito. Originario di Potenza, il generale Figliuolo ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito. In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 - agosto 2015).

Un generale di divisione al posto di Arcuri

Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, la Croce d'Oro ed una Croce d'Argento al Merito dell'Esercito e NATO Meritorius Service Medal.

Coronavirus, chi è Domenico Arcuri

Domenico Arcuri, dopo la carriera da funzionario statale, dal 2007 guidava Invitalia. Dopo l'esplosione dell'epidemia di Covid-19 era stato chiamato dall'ex premier Giuseppe Conte il 16 marzo 2020 a rivestire il ruolo di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Arcuri come commissario all'emergenza e alla vaccinazione di massa è stato molto contestato per alcune scelte, come ad esempio la gara per i banchi a rotelle e la gara bandita per la costruzione delle primule, i gazebo temporanei che sarebbero dovuti servire per l'inoculazione dei vaccini. Un investimento da milioni di euro ma ritenuto inutile. A chiedere l'esautorazione sono stati a più riprese sia Matteo Salvini che Mattero Renzi.

Esulta sui social i leader della Lega: "Grazie presidente Draghi. Missione compiuta", scrive in un tweet Matteo Salvini commentando la rimozione di Arcuri. Plauso anche da Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni che spiega di aver chiesto il cambio di guardia durante le consultazioni: "Abbiamo consegnato al presidente Draghi un dossier con tutte le anomalie e zone d'ombra della gestione commissariale".

Esulta anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che si complimenta con Draghi: "Va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, recovery plan".