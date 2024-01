Nordio blocca l'estradizione di Don Reverberi, accusato di torture e omicidio in Argentina

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha negato l'estradizione in Argentina per don Franco Reverberi, sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti in Argentina durante la dittatura di Videla. Il guardiasigilli ha ritenuto prevalenti i "motivi di salute" e Reverberi potrà quindi continuare a vivere indisturbato nella canonica di Sorbolo, in provincia di Parma.

Il "sì" definitivo all'estradizione, richiesta dall'Argentina, sembrava essere arrivato lo scorso ottobre, quando la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione della Corte di Appello di Bologna e respinto il ricorso contro l’estradizione presentato dalla difesa del sacerdote.

Il ministro della Giustizia aveva 45 giorni di tempo per confermare o meno la decisione, e oggi è arrivato il diniego: "L'età avanzata" insieme alle "patologie cardiologiche", e allo "stress psicologico" potrebbero far sì che la complessiva procedura abbia sull'87enne "conseguenze esiziali", si legge nel decreto di rifiuto.

"Desaparecidos" e torture, i crimini commessi da don Reverberi

Come ricorda la Onlus "24 Marzo", Franco Reverberi è accusato dalle autorità argentine dell'omicidio, avvenuto nel 1976, dell'allora ventenne Josè Guillermo Beron, tuttora "desaparecido". Il religioso è inoltre accusato di aver assistito alle sessioni di tortura alle quli erano sottoposti i prigionieri – passati alla storia come "desaparecidos" - prima di essere uccisi e fatti sparire.

Don Reverberi fu in passato cappellano militare ed è ricercato per quanto accadde in particolare nel centro di detenzione clandestina noto come "La Departamental". "Come diversi altri individui accusati di essere stati parte attiva nei crimini compiuti durante le dittature del Cono Sur - spiega l'associazione24 Marzo - grazie al doppio passaporto Reverberi si è trasferito in Italia molti anni fa e per lungo tempo ha vissuto indisturbato".

Il religioso fuggì dall'Argentina nel 2011, quando stava iniziando il primo processo per crimini contro l'umanità e dalle testimonianze cominciava ad emergere il suo nome.