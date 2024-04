La polemica delle "donne rinchiuse in un recinto" per la fine del Ramadan e "la grande assenza del femminismo"

"Gli uomini si inginocchiano e pregano Allah, le donne invece sono rinchiuse in un recinto e discriminate, una rete da pollaio con telo oscurante". Hanno destato scalpore - sui social e nel mondo della destra italiana - le foto di festeggiamenti per la fine del Ramadan, nelle quali si vede chiaramente la separazione tra uomini e donne nel momento della preghiera.

Separazione che c'è abitualmente in quasi tutte le moschee del mondo. A innescare la polemica è stato in particolare una foto postata su Facebook da Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia un tempo molto vicino a Giorgia Meloni.

La foto scattata a Centocelle e il post di Rampelli

"A fronte di commenti al solito altezzosi di certa intellighenzia di sinistra sottolineo che la libertà di culto è uno dei principi basilari della nostra Costituzione, ma è di solare evidenza l’incompatibilità con le leggi italiane di manifestazioni nelle quali sul suolo della Repubblica le donne vengano rinchiuse come animali in recinti oscurati, con il divieto esplicito di stare in zone altrettanto pubbliche adiacenti o banalmente di vedere gli uomini in preghiera", scrive Rampelli a commento della foto, scattata presso la fermata della metro C "Mirti" di Centocelle, a Roma.



"Si tratta di una violazione inaccettabile della parità tra uomo e donna, principio per noi non negoziabile, dura da digerire ancorché legittima all’interno dei luoghi di culto, ma assolutamente non concretizzabile sulle aree dello Stato. Del resto, chiunque eserciti i poteri dello Stato non potrebbe mai autorizzare la segregazione delle donne", conclude dopo aver puntualizzato la "totale condivisione delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella", che aveva ricordato la libertà di "tutte le confessioni religiose davanti alla legge" come sancito dalla Costituzione, "in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano".

La foto all'Esquilino e il paragone con la processione di Canosa

Va detto che alla donne non viene impedito di pregare. Si trovavano in un'area riservata specificamente dedicata alla preghiera. La questione della separazione non rappresenta poi una novità: da anni in varie piazze italiane si assiste alla celebrazione del Eid al Fitr - il giorno che segna la fine del mese sacro ai musulmani - e alla separazione tra uomini e donne durante la preghiera.

Quest'anno la polemica si inserisce però nel solco del dibattito sulla "chiusura della scuole" per il Ramadan, iniziata con la vicenda della scuola di Pioltello, i cui dirigenti hanno deciso di chiudere l'istituto per i suoi studenti. Una decisione definita da Matteo Salvini "arretramento culturale". Sulla scia di queste polemiche, la questione delle "donne rinchiuse in un recinto" ha ovviamente trovato terreno fertile, sui social in primis. Anche nel gruppo Facebook "Il cielo sopra l'Esquilino" (siamo ancora a Roma) è comparsa una foto che ritrae la separazione tra uomini e donne durante le preghiere per il Eid al Fitr.

"Non mi piace che le donne debbano stare in disparte, uno stato veramente laico e moderno non dovrebbe permettere una cosa del genere", commenta una donna. Un'altra corregge: "Mi risulta che le donne partecipino ai riti religiosi separatamente dagli uomini, non solo nella religione musulmana".

"Bene, allora dovremmo vietare anche questo?", scrive un utente pubblicando una foto della "processione della Desolata" a Canosa di Puglia, tradizionale corteo funebre del sabato prima di Pasqua, in cui circa 300 donne completamente coperte di nero piangono la morte di Cristo.

Il nucleo della questione si riduce al tema della laicità dello Stato, e a quello, dall'esito per nulla scontato, del bilanciamento tra libertà religiosa e parità di genere. "Dove sono la Boldrini e l’associazione Non Una di Meno?", ha detto in un'intervista al Tempo Annamaria Bernardini De Pace. "Ci sono donne chiuse in un recinto come oche e nessuna di loro proferisce parola".

Secondo l'avvocata, esperta di diritto della famiglia, il problema è che si tratta di "persone che vengono in Italia e non si vogliono integrare alle leggi, alle abitudini, agli usi, alle correttezze del nostro Paese. Mettere le donne chiuse in una gabbia, come galline, significa disprezzare la femminilità". A ben vedere, ciò che manca è uno sguardo femminista, magari proveniente da una donna musulmana, che si avvalga del concetto di intersezionalità per chiedersi seriamente "quale femminismo?". Quale sguardo possa far sì che la questione non si limiti ad essere discussa a metà tra la propaganda elettorale e lo spauracchio di chi non ha gli strumenti per trattare temi che hanno a che fare con la contemporanea concezione di Stato e convivenza civile?