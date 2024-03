Dossieraggi, Cantone: "Numeri mostruosi, abbiamo scoperto un verminaio"

"Quella effettuata da Striano è una ricerca spasmodica di informazioni su una serie di soggetti che spesso si è limitata a quella richiesta di informazioni, non spetta a me dire se è dossieraggio". A dirlo è stato il procuratore di Perugia Raffaele Cantone in audizione in Commissione Antimafia sul caso dei dossieraggi nei confronti di politici e vip su cui c'è un'indagine in corso partita dopo la denuncia del ministro della Difesa Guido Crosetto. "La vicenda è oggettivamente molto grave" ha spiegato il procuratore, "il numero di accessi fatti è eccessivamente elevato e rende evidente che in 4 anni gli atti consultati sono tantissimi".

Nei giorni scorsi si è parlato di circa 800 accessi abusivi alla banca dati relativa alle "segnalazioni di operazioni sospette" (Sos). Le ricerche sarebbero state compiute dal finanziere Pasquale Striano quando era in servizio alla procura nazionale antimafia. In realtà secondo Cantone gli accessi alle banche dati sarebbero anche di più. Molti di più.

Gli accessi abusivi di Striano

"II sottotenente Striano in quattro anni ha consultato 4.124 Segnalazioni di operazioni sospette" ha fatto sapere il procuratore di Perugia, "un numero spropositato, e scaricato 33.528 file dalla banca dati" della direzione nazionale antimafia.

In particolare, il tenente della Finanza avrebbe consultato 4.124 "segnalazioni di operazioni sospette" all'interno della banca dati Siva, acronimo di 'sistema informativo valutario', e controllato 171 schede di analisi e 6 schede di approfondimenti, relative a 1.531 persone fisiche e 74 persone giuridiche. Le ricerche hanno riguardato 1.123 persone nella banca dati Serpico (che traccia le operazioni finanziarie), mentre sono 1.947 le ricerche alla banca dati 'Sdi' b(sistema di indagine) in uso alle forze dell'ordine. "Siamo ad oltre 10mila accessi e il numero è destinato a crescere in modo significativo" ha detto Cantone. "Striano interrogava il sistema spesso perfino se stesso, la moglie, probabilmente per vedere se c'erano delle Sos che lo riguardavano. Se questo è dossieraggio o meno non spetta a me dirlo".

Cantone: "Numeri preoccupanti e mostruosi, scoperto un verminaio"

Cantone non ci ha girato troppo intorno: "I numeri sono molto più preoccupanti di quelli che sono emersi: si tratta di numeri inquietanti, davvero mostruosi". E poi, ha aggiunto: "Abbiamo sentito due volte il ministro Crosetto, che va ringraziato per la scelta di rivolgersi all'autorità giudiziaria consentendo così di scoprire quello che è un vero e proprio verminaio".

Il procuratore ha quindi spiegato che al momento non sono emersi "elementi che ci facessero pensare a finalità economiche" né per "contestare l'associazione a delinquere". Inoltre, ha aggiunto, "non ci risulta" che Striano "abbia avuto rapporti con agenti segreti stranieri".

Riguardo ai rapporti tra il finanziere indagato e i giornalisti coinvolti nell'indagine, Cantone ha osservato che Striano "aveva rapporti di amicizia" con alcuni giornalisti, precisando che non si sa come il rapporto era nato ma che "non ci sono elementi per ritenere che ci siano state segnalazioni" da parte di qualcuno rispetto alla figura del finanziere. Il dossieraggio serviva solo per 'passare' le informazioni alla stampa? Questo punto andrà chiarito. Cantone ha però osservato che l'indagato "fa una serie di favori a una serie di soggetti che fra loro non hanno rapporto".

"Non è un attacco alla libertà di stampa"

"Qualcuno ha detto che stiamo attaccando la libertà di stampa - ha aggiunto il procuratore -, per me è un principio fondamentale e la stampa svolge un ruolo determinante. Conosco bene quali sono i limiti e i diritti della stampa". Cantone ha precisato che "l'imputazione è provvisoria" e "abbiamo limitato le imputazioni a questi casi in cui abbiamo ritenuto, in base a elementi forti, che non c'era una notizia data alla stampa ma che la stampa aveva commissionato attività di informazione all'ufficiale di polizia giudiziaria. Un'ipotesi investigativa che speriamo sia smentita".

"Questo numero enorme di dati, di informazioni, di atti scaricati alla banca dati della procura Antimafia, che fine ha fatto?" si è chiesto il procuratore. "Quanti di questi dati possono essere utili per cento ragioni? Ci preoccupiamo della criminalità organizzata, della stampa, ma quante di queste informazioni possono essere utili anche, per esempio, ai servizi stranieri e a soggetti che non operano nel nostro territorio nazionale? Tra l'altro tra i dati scaricati ci sono informative banali ma anche atti coperti dal segreto".