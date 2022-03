Il nuovo Dpcm per la guerra in Ucraina

I profughi che hanno dovuto lasciare l'Ucraina dopo il 24 febbraio potranno restare in Italia fino al 4 marzo 2023 e per loro sarà garantita una "protezione temporanea". Lo stabilisce il nuovo decreto Ucraina che il governo italiano è pronto a varare e che sarà esteso a apolidi e cittadini di paesi terzi e i loro "familiari" costretti a fuggire dopo l'invasione delle truppe russe.

Secondo il nuovo dpcm "si considerano familiari, purché soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022" e "in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare" anche "il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato; i figli o le figlie minorenni non sposati" e altri parenti "conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente, in tale periodo, dipendenti" dalla persona sfollata". I ricongiungimenti dei familiari "sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea".

Che cosa vuol dire protezione temporanea

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea durerà un anno e sarà rilasciato dai questori.

Potrà essere prorogato "automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno", a meno che la protezione temporanea non cessi per decisione dell'Ue.

Il permesso di soggiorno "consente al titolare l'accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio".

La richiesta del permesso deve avvenire in questura; il documento viene rilasciato gratuitamente in formato elettronico.

Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale.

L'esame e la decisione della domanda di protezione internazionale sono differiti alla cessazione della protezione temporanea.

La protezione temporanea è esclusa quando sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato. L'esclusione della protezione temporanea non preclude la possibilità della presentazione di una domanda di protezione internazionale. Nei casi di esclusione della protezione temporanea, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale non è adottato quando è stata presentata domanda di protezione internazionale.

L'accoglienza dei profughi è assicurata dalle reti assistenziali del Viminale e "alla disciplina delle misure assistenziali" si provvede tramite ordinanze del capo della Protezione civile, "in attuazione dello stato di emergenza" deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 febbraio.

Queste ordinanze, è spiegato nel testo del Dpcm, "assicurano il coordinamento tra le misure assistenziali e il sistema di accoglienza" con particolare riguardo alla questione dei "minori non accompagnati". Ai profughi che hanno avuto il permesso di soggiorno per protezione temporanea, è spiegato inoltre, "è garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio" per l'attribuzione di un medico o di un pediatra di base. Mentre si attende il rilascio del permesso di soggiorno, l'assistenza sanitaria è garantita con l'iscrizione nel registro Stp (Straniero temporaneamente presente).