Parla Draghi: cosa ha deciso il Governo oggi, la diretta

La privatizzazione di Ita, i provvedimenti contro la peste suina e la riforma della giustizia con il divieto di entrare in politica per i magistrati. Questo l'ordine del giorno del consiglio dei ministri. Inizialmente convocato alle 10, ma iniziato solamente alle 12:30 dopo le richieste di Forza Italia che ha più volte chiesto tempo per le modifiche alla Riforma Cartabia. Al termine del Cdm seguirà la conferenza stampa del premier Mario Draghi.

La riforma della giustizia

La bozza di riforma della giustizia del ministro Marta Cartabia all'esame del Consiglio dei ministri introduce alcune importanti novità. I partiti hanno espresso diversi dubbi sulla proposta Cartabia nei giorni scorsi, e anche stamattina attraverso i tecnici dei ministeri nel preconsiglio, avanzando la richiesta di più tempo per esaminare nel dettaglio i correttivi alla riforma. Ma vediamo i dettagli:

i magistrati non saranno eleggibili a cariche elettive nella regione in cui è compreso in tutto o in parte l'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni;

i magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti, per tre anni non potranno svolgere funzioni giurisdizionali;

gli eletti non potranno più fare i giudici. Come si legge nella bozza del decreto i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto cariche politiche elettive (da parlamentare nazionale ed europeo, consigliere e presidente di giunta regionale, a consigliere comunale e sindaco) al termine del mandato "sono collocati in posizione di fuori ruolo presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali;

al momento dell'accettazione di una candidatura in politica i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo a soli fini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa;

arriva anche il divieto di cumulo del trattamento economico in godimento con l'indennità prevista per la carica.

La privatizzazione di Ita

Pronto il decreto firmato dal ministero dell'economia e del ministero dello sviluppo economico che individua le modalità per la cessione della compagnia riservando una quota di minoranza del 30 per cento al ministero dell'Economia.

Peste suina, com'è la situazione

Un focolaio di peste suina africana è stato riscontrato in un'area infetta che riguarda 78 Comuni in Piemonte e 36 in Liguria. Nell'area oltre ad essere vietata la caccia è stato disposto il censimento di tutti gli stabilimenti, la macellazione immediata dei suini detenuti in allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali e i loro meticci e negli allevamenti di tipo familiare, il divieto di ripopolamento per 6 mesi.