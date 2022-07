Che cosa potrà fare ancora il governo Draghi fino alle elezioni

Con 125 leggi approvate in 516 giorni di governo, l'esecutivo Draghi si avvia alla fine. Dopo le dimissioni il premier e i suoi 23 ministri resteranno in carica per gli affari correnti. Che cosa vuol dire? Per prassi consolidata, durante i periodi di crisi di governo e fino a quando non si ricostituisca la fisiologia del rapporto fiduciario tra Parlamento e governo si interrompe l'attività legislativa, di indirizzo e di controllo delle Camere, salvo una serie di eccezioni che sono ricollegabili alla particolare natura ed urgenza di alcuni adempimenti.

A Camere sciolte è possibile procedere all'esame dei decreti legge, alla ratifica di trattati internazionali quando rivestano un carattere di atto dovuto in quanto la loro approvazione sia necessaria per adempiere tempestivamente ad obblighi internazionali. Possono poi essere esaminati gli atti dovuti in quanto legati all'attuazione di obblighi o di impegni derivanti all'appartenenza all'Unione Europea. Disco verde anche ai disegni di legge di assestamento e rendiconto.

Quanto ad altri progetti di legge, il loro esame è possibile soltanto nel caso in cui sussista il consenso unanime dei gruppi parlamentari in relazione alla loro urgenza e le relative discussioni siano ininfluenti sugli esiti della crisi ministeriale.

Rimane esclusa in via generale la possibilità di esaminare atti di indirizzo al governo così come quella di fare dibattiti su comunicazioni del governo. Lo svolgimento di attività conoscitive delle condizioni e condizionato all'assenso unanime dei rappresentanti dei gruppi parlamentari ed all'autorizzazione del presidente della Camera.