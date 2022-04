Il presidente del Consiglio Mario Draghi positivo al Covid

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha contratto il Covid. Il premier è risultato positivo ma non ha, secondo quanto si apprende da Palazzo Chigi, alcun sintomo.

Annullati, di conseguenza, gli impegni in agenda tra cui due missioni all'estero. Draghi avrebbe dovuto essere il prossimo 20 aprile in Angola e il giorno successivo in Congo. Al suo posto andranno il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, e il titolare della Transizione economica, Roberto Gingolani.