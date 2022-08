Il doppio appello di Draghi. Ai cittadini: "Andate a votare", ai partiti: "Coesione e valori Ue"

C'è l'appello ad andare a votare alle elezioni del prossimo 25 settembre, c'è uno sguardo ottimista al futuro, ma c'è anche la consapevolezza di un momento drammatico per il Paese e per il sistema mondiale, con un forte richiamo ai valori repubblicani ed europei. Così il premier Mario Draghi si rivolge alla platea che lo ascolta al Meeting di Rimini. Soprattutto ai giovani: "Siete la speranza della politica".

Un lungo intervento quello del presidente del Consiglio, più volte interrotto dagli applausi. Parla del recente passato con le sfide affrontate, del presente con i temi sul tavolo - dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica - del futuro, coni nodi da sciogliere e le riforme da compiere.

"Tutti gli italiani vadano a votare"

Draghi affronta subito il tema delle elezioni. Manca un mese al voto e il premier mostra ottimismo: "L'Italia è un grande Paese che ha tutto quel che serve per affrontare le difficoltà. Tra poche settimane gli italiani, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gli italiani ad andare a votare". Si dice " convinto che il prossimo governo, di qualunque colore sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili: l'Italia ce la farà anche questa volta".

"L'agenda Draghi? Decideranno gli italiani"

Il premier si concede una passaggio sulla famigerata "agenda Draghi ". "Tante volte - dice - mi è stato chiesto di descrivere la mia agenda, che dovrebbe essere un insieme di proposte da lasciare al prossimo governo. Saranno gli italiani con il loro voto a scegliere i loro rappresentanti e il programma futuro dell'esecutivo. Quello che posso fare, e che ho fatto oggi, è una sintesi dei principi e del metodo che ha guidato il nostro governo e dei risultati che ne sono conseguiti".

Forte il richiamo di Draghi ai valori fondanti della Repubblica . "Guidare l'Italia è stato un onore di cui sono grato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Parlamento e a tutti gli italiani che mi hanno accompagnato con il loro affetto. Mi auguro - dice - che chiunque avrà il privilegio" di andare al governo "saprà rappresentare lo spirito repubblicano".

"Il posto dell'Italia è al centro dell'Ue"

Da Draghi anche il monito ai partiti perché lo scontro non porti il Paese in secca. "La nostra credibilità ha molto beneficiato della coesione che tutti abbiamo detto davanti alle avversità. Questa coesione avrà una declinazione diversa" dopo la fine dell'unità nazionale ma "il dialogo tra forze politiche è necessario anche nello scontro tra posizioni diverse. Si dovrà ritrovare la coesione nel sentire comune di tutti i protagonisti nel loro senso di appartenenza alla Repubblica e agli ideali Ue".

E ancora "Il posto dell'Italia è al centro dell'Ue e ancorata al Patto atlantico. Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste, che anche recentemente spingevano a lasciare l'Euro, l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola".

"Centriamo i punti del Pnrr prima del voto"

Draghi sarà al timone dell'Esecutivo ancora per poco più di un mese, tra voto e passaggi formali che seguiranno. Il poco tempo pare però essere un stimolo a non rallentare nella tabella di marcia, come tra l'altro ben indicato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento dello scioglimento delle Camere. "Le erogazioni dei finanziamenti del Pnrr,191,5 miliardi, dipendono dalla valutazione che la Commissione fa del piano e della sua attuazione, dipende quindi dalla capacità di realizzare le politiche innovative nei tempi stabilità come fatto fino a: abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi" delle prime due scadenze e "siamo al lavoro per raggiungere il più alto numero possibile di obiettivi prima del cambio di governo", ricorda Draghi.

"Passaggio storico drammatico"

Draghi non nasconde le difficoltà e parla di molte sfide di "non facile soluzione". Ne elenca alcune: "Continuare a diversificare gli approvvigionamenti energetici e calmierare le bollette per famiglie e imprese; promuovere la strada delle energie rinnovabili per combattere il cambiamento climatico; mantenere il giusto impulso nelle riforme e negli investimenti, per preservare la crescita, la stabilità dei conti pubblici, l'equità degli investimenti; continuare ad assicurare all'Italia un ruolo da protagonista nel mondo, all'interno dell'Unione Europea e del legame transatlantico. Nel loro insieme, presentano un passaggio storico drammatico, che deve essere affrontato con profondità di analisi e coraggio di azione".

"Costi gas insostenibili, serve tetto Ue"

Tra i problemi con cui l'Italia e l'Europa intera si confrontano da mesi c'è quello dell'energia. "La Russia non ha esitato a usare il gas come arma geopolitica contro l'Ucraina e suoi alleati europei", ricorda Draghi che invoca ancora "a livello Ue un tetto massimo al prezzo del gas".

Draghi annuncia che la Commissione presenterà "una riflessione su come slegare il costo dell'energia elettrica dal costo del gas. Questo legame che c'è tra il costo dell'energia elettrica prodotta con le rinnovabili, e quindi acqua, sole, vento, e il prezzo massimo del gas ogni giorno è un legame - spiega - che non ha più senso. I produttori di energia rinnovabili in un mondo dominato dalla produzione di gas potrebbero aver bisogno di essere sussidiati e lo sono stati, e lo sono molto anche oggi. Ma oggi non ha più senso che il prezzo dell'energia elettrica sia legato al massimo del gas ei produttori rinnovabili sono quelli che oggi hanno di energia il conseguimento i profitti più alti".

Draghi ribadisce poi che con i due nuovi rigassificatori "l'Italia sarà in grado di essere completamente indipendente dal gas russo dall'autunno 2024". Lo definisce un "obiettivo fondamentale per la sicurezza nazionale".

"L'evasione fiscale non sia tollerata o incoraggiata"

Draghi ricorda poi le misure "sociali" promosse dal governo: "Questa è stata la nostra agenda sociale: crescita, occupazione, pensare agli anziani e dare ai giovani fiducia e mezzi per raggiungere i loro obiettivi". E ribadisce l'esigenza del rigore su temi precisi:"L'evasione fiscale non deve essere nè tollerata nè incoraggiata" C'è il nodo del catasto: "Eliminare ingiustizie e opacità non vuol dire aumentare le tasse, questo è lo scopo della riforma".

"ll governo - rivendica Draghi - non ha mai aumentato le tasse con la sola eccezione delle tasse sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Hanno registrato utili senza precedenti solo a causa dell'aumento dei prezzi dei combustibili fossili. Un aumento che, allo stesso tempo, penalizza la maggioranza di cittadini e le imprese. Per le altre aziende e per i cittadini, il governo ha iniziato un percorso di riduzione delle tasse, per quanto compatibile con l'equilibrio di bilancio e con il tempo che ci è stato dato".

"Si eviti disastro nucleare"