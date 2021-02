Sbarchi rapidi e ricollocamenti: come il governo Draghi cambia verso sui migranti

Nemmeno un paio di settimane fa, quando la Lega aveva appena annunciato il suo sì al governo Draghi, a Siracusa sono sbarcati dalla Ocean Viking 422 migranti accompagnati da uno strano silenzio: quello di Matteo Salvini. Che ha continuato a stare zitto anche domenica scorsa, quando una nave di Open Arms è arrivata a Porto Empedocle con 146 naufraghi salvati.

Sbarchi rapidi e ricollocamenti: cosa vuole fare il governo Draghi sui migranti

Alessandra Ziniti su Repubblica fa notare che nell'occasione è successo qualcosa di diverso rispetto al solito, o meglio a quello a cui eravamo abituati in questi anni: il Pos (ovvero l'indicazione del porto sicuro dove sbarcare) è arrivato a 15 ore appena dalla richiesta, ed erano anni che non accadeva. Il quotidiano dice che c'è un cambio di prospettiva piuttosto visibile rispetto a quello che è stata la politica di questi anni: prima era "prima i ricollocamenti e poi gli sbarchi", adesso è "prima gli sbarchi e poi i ricollocamenti". Eppure al Viminale siede ancora Luciana Lamorgese, che ha ingaggiato una battaglia politica di primo piano per cambiare i decreti sicurezza voluti proprio da Salvini a causa dell'opposizione del MoVimento 5 Stelle e della titubanza del Partito Democratico. La spiegazione del cambio di politica sta tutta nel nuovo inquilino di Palazzo Chigi, ovvero Mario Draghi. Dagli uffici del Viminale sono uscite anche le richieste per il ricollocamento, ma il tutto, seguendo la legge, è stato fatto dopo lo sbarco.

E mentre si avvicina la bella stagiona (e con essa gli sbarchi sono destinati a moltiplicarsi) sarà curioso vedere come giustificherà presso il suo elettorato la Lega il cambio di prospettiva del governo che sta appoggiando. E che ha già nel frattempo fatto partire la richiesta di ricollocamento per 343 della Ocean Viking, proprio mentre uno dei suoi azionisti di maggioranza è alla sbarra a Catania per una vicenda simile. Ieri Draghi in parlamento ha ribadito che "in tema di migrazioni, il concetto di Solidarietà europea dovrà" coincidere con un obbligo di redistribuzione di quote tra Paesi di primo approdo e non", confidando nell'ottimo rapporto che lo lega alla Germania. E Salvini? "Sui migranti, visto che si parla tanto di Europa, spero che ci sia una gestione 'all'europea'. Ieri Draghi lo ha detto due volte: cambiare le norme europee. Noi siamo per una politica europea di rimpatri e ridistribuzione", è tornato a ribadire secondo il suo nuovo modello "governista".

Invece in una nota Filippo Miraglia, responsabile Immigrazione dell'Arci, lo ha esortato a muoversi: "Il Presidente Draghi ha voluto prendere le distanze dalla destra xenofoba citando il pieno rispetto dei diritti delle persone. Ma il riferimento, seppur rituale, al Patto Europeo, e alla trattativa che si porterà avanti in questo quadro, alimenta la solita idea di un Paese da salvare, il nostro, attraverso una 'solidarietà effettiva' degli altri Paesi europei. Una rappresentazione smentita dai dati". "In tutta l'Ue nel 2020 sono 461 mila le domande d'asilo presentate, -31% rispetto al 2019. Una goccia nel mare degli 80 milioni di persone in cerca di protezione nel mondo nel 2019 secondo l'Hcr. L'Italia, se si guarda alle domande d'asilo accolte, in proporzione alla popolazione, - prosegue Miraglia - continua ad essere uno dei Paesi dell'Ue meno impegnati (siamo sempre intorno al quindicesimo posto, lontani dal primato di Malta, Germania, Francia, Svezia)".

Come la pensa Draghi sui migranti e gli sbarchi?

E intanto alcuni componenti della Direzione regionale del PD siciliano hanno proposto a Draghi di nominare il sindaco di Lampedusa Totò Martello nella lista dei sottosegretari del governo Draghi, quale delegato ai temi dell'Immigrazione e delle Isole Minori: "Siamo consapevoli dell'orientamento espresso dal segretario Zingaretti in merito alla possibilità che il PD indichi una rappresentanza femminile ai ruoli di sottosegretario - dicono - ma siamo anche convinti che si possa e si debba fare una eccezione dal momento che il sindaco Martello ha una lunga e consolidata esperienza sui temi dei flussi migratori e delle esigenze delle Isole Minori, che garantirebbe un importante contributo al lavoro del governo nazionale. Questa scelta rappresenterebbe anche il giusto e doveroso riconoscimento all'impegno, conosciuto ed apprezzato a livello internazionale, che Lampedusa e la sua comunità hanno sempre dimostrato di fronte all'emergenza umanitaria legata all'arrivo di migranti. Oltretutto in questi giorni si è aperto un dibattito sulla 'scarsa rappresentanza del Sud' all'interno del nuovo governo nazionale: sarebbe un segnale importante se il PD indicasse come sottosegretario proprio il 'sindaco più a Sud d'Italia'. Siamo certi che il segretario Zingaretti valuterà con la massima attenzione questa proposta".

Ma come la pensa Draghi sui migranti? Le cronache non registrano molte prese di posizione sul tema, anche se molti ricordano l'intervento al Brussels Economic Forum del giugno 2016 in cui l'allora presidente della Bce toccò (per ridurne la portata) l'argomento dell'immigrazione che combatte il calo demografico: "La popolazione in età da lavoro diminuirà gradualmente nella prossima decade", la crescita dell'occupazione "inizierà a decelerare in un futuro non distante, nonostante decise riforme" e "anche un'immigrazione più elevata del previsto è improbabile che sia in grado di disinnescare il declino della popolazione", disse all'epoca, aggiungendo che "le politiche possono temperare questi effetti attraverso l'integrazione dei migranti", ma bisogna anche "aumentare la produttività".