Draghi al Quirinale? Salvini lo voterebbe, Meloni ci pensa

Se il segretario della Lega non ha dubbi, la leader di Fdi è più cauta. "Dobbiamo capire se in Europa farà gli interessi dell'Italia oppure no"

"Se si dovesse candidare lo appoggeremo". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine del suo intervento a Cernobbio, replica a chi gli chiede se appoggerebbe il premier Draghi qualora volesse 'candidarsi' come Presidente della Repubblica. Di recente il leader del Carroccio aveva fatto il nome anche di Silvio Berlusconi per la stessa carica: "Penso che avrebbe tutto il titolo per ambire a ricoprire la carica in un periodo in cui la politica estera diventa centrale, l'esperienza in politica estera, i rapporti internazionali e i rapporti umani di Berlusconi sarebbe un surplus". A chi propone il nome di una donna, si fa il nome del ministro Marta Cartabia, "io sono assolutamente contrario alle quote, se una donna in gamba può arrivare ovunque voglia non perché donna ma perché in gamba", conclude.

Molto più cauta la leader di Fdi Giorgia Meloni. "Non ho ancora gli elementi per dire se Fratelli d'Italia voterebbe Draghi come Presidente della Repubblica. Sicuramente a suo favore c'è il fatto che è ragionevole ritenere che se andasse al Quirinale sarebbe più facile arrivare a delle elezioni anticipate, quindi dare a questa nazione un governo con un forte mandato popolare, una visione chiara". Quello di Giorgia Meloni dunque è un sì condizionato. "Oltre alle elezioni anticipate che per noi sono un faro, non ho altri elementi sufficienti" per dare una risposta certa, replica a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio.

Non è un segreto che a spingere per la candidatura di Draghi sia più il centrodestra che la sinistra. Per un motivo banale rimarcato anche dalla segretaria di Fdi: con SuperMario al Colle si spianerebbe la strada per le elezioni che a destra sono convinti di vincere. Meloni però elenca anche un'altra condizione. "Draghi è una persona di grandissima autorevolezza ma il punto - sottolinea - è ancora capire se intende utilizzarla per difendere l'interesse nazionale in Europa oppure no".