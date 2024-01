24 mln di donazioni, il Pd "doppia" Fratelli d'Italia: a chi va il 2xmille degli italiani

Più di 1,7 milioni di contribuenti hanno destinato il loro due per mille ai partiti politici, per un totale di oltre 24 milioni di euro. Il Ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) ha reso note le cifre che gli italiani hanno scelto di donare ai partiti, a partire dalla loro Irpef. Il Partito Democratico è il più "ricco" in questa speciale classifica delle donazioni, seguito da Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle.

I dati sul 2xmille ai partiti politici: la tabella con le donazioni

I dati pubblicati dal Mef sono relativi alle dichiarazioni dei redditi 2023. I contribuenti italiani che hanno scelto di dare il 2 per mille dell'Irpef ai partiti politici sono stati 1,74 milioni (il 4,2% del totale di 41,5 milioni di contribuenti) e hanno destinato al due per mille a circa 24 milioni di euro. Primo per fondi ricevuti è il Partito democratico, grazie a circa 531mila contribuenti (pari al 30,45% del totale), che hanno destinato circa 8,1 milioni di euro. Al secondo posto FdI, scelto da circa 347mila contribuenti (il 19,9%), con un totale del due per mille spettante di 4,8 milioni di euro. Al terzo posto il M5s, scelto da 174mila contribuenti (il 10%), che hanno destinato 1,8 milioni. Si posiziona quarta la Lega (91mila contribuenti hanno destinato 1,1 milioni), seguita da Europa Verde-Verdi (869mila euro con le scelte di circa 80mila contribuenti) e da Sinistra Italiana (72mila scelte e 816mila euro spettanti).

Guardando agli importi del 2 per mille spettante (calcolato in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta), il podio viene confermato, mentre al quarto posto si posiziona Italia Viva (il partito è stato scelto da circa 57mila contribuenti per un importo spettante di 1,13 milioni), seguita da Lega e Azione (la scelta di circa 39mila contribuenti per un importo di poco più di un milione). A chiudere la classifica sia per il numero di scelte per il totale del 2 per mille spettante, sono Italia al Centro (scelta da 1.338 contribuenti, con un totale di poco più di 13mila euro spettanti), Coraggio Italia (l'hanno scelto poco più di 2.100 contribuenti, destinando 19.700 euro) e Udc (scelta da 2.216 contribuenti per un importo di 32.164 euro).

È dal 2014 che i contribuenti hanno la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria Irpef al finanziamento di un partito politico all'atto di presentazione della sua dichiarazione dei redditi.