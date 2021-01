Quanti milioni di euro vengono "donati" ai partiti

Nelle dichiarazioni dei redditi del 2020 gli italiani hanno 'donato' ai partiti politici la bellezza di 18 milioni e 913mila euro. Come? Attraverso il ''2 per mille'' relativo all'anno di imposta 2019. Infatti, dal 2014 i contribuenti possono infatti scegliere di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, meglio conosciuta come Irpef, al finanziamento di un partito politico. Per farlo basta segnalare la decisione al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi: una scelta fatta lo scorso anno da 1,371 milioni di contribuenti.

Quali partiti ricevono il 2 per mille

Prima di vedere quali sono i partiti politici che hanno ricevuto maggior denaro, bisogna chiarire chi può avere accesso a queste donazioni. In base al DL 149/2013, ''partecipano alla destinazione del due per mille i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e che la Commissione stessa abbia ritenuto essere conforme alle disposizioni dell'art. 3 della norma in oggetto''.

Due per mille ai partiti: oltre 7 milioni al Pd, 2 alla Lega

Come confermano i dati pubblicati dal ministero dell'Economia relativi al due per mille dell'Irpef sui redditi 2019 (dichiarazioni 2020), il Pd è quello che ha ricevuto di più: 7,428 milioni di euro, oltre un terzo del totale, ma un piccolo passo indietro rispetto agli 8,437 milioni ricevuti lo scorso anno. Al secondo posto troviamo Lega per Salvini Premier con 2,358 milioni di euro, anche lui in calo rispetto allo scorso anno, quando le donazioni erano arrivate a 3,091 milioni. Al terzo posto troviamo invece Fratelli d'Italia che, al contrario dei primi due partiti, ha aumentato la sua quota: 2,196 milioni nel 2019, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, quando la cifra superava di poco il milione di euro.

Nella graduatoria, in cui non figura il Movimento 5 Stelle, troviamo Italia Viva con 735mila euro, poi la Lega Nord per l'indipendenza della Padania che prende 646.463 euro, Verdi e +Europa con circa 600mila euro, Movimento politico Forza Italia e Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea con poco più di 570mila euro.

Il partito che ha ricevuto meno donazioni è stato l'Udc con 28.472 euro, l'unico insieme a Democrazia Solidale a prendere meno di 30mila euro. Di seguito la tabella riepilogativa con il numero delle scelte e gli importi del due per mille, calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta nelle dichiarazioni dei redditi del 2020, relative all'anno 2019.