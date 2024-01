Effetto Meloni, tsunami sul voto: quanto vale il suo nome alle europee

L'effetto Meloni potrebbe incidere non poco sui risultati delle elezioni europee. Secondo un sondaggio realizzato per 'Porta a Porta' dall'istituto demoscopico Noto, se alle elezioni la premier si presentasse capolista in tutte le circoscrizioni Fratelli d'Italia passerebbe dal 28 al 32%. La candidatura di Elly Schlein avrebbe invece un effetto molto meno dirompente sul voto: stando ai risultati, nel caso in cui la segretaria del Pd scendesse in campo i dem vedrebbero il loro consenso aumentare 19,5 al 20%.

Un'eventuale candidatura di Meloni andrebbe però a svantaggio degli altri partiti della coalizione. In particolare, almeno secondo il sondaggio, la Lega rischierebbe di passare dall'8 al 6,5%, mentre Forza Italia e Noi Moderati perderebbero mezzo punto percentuale. Al contrario una candidatura di Schlein come capolista avrebbe un effetto positivo su Verdi-Sinistra, che passerebbe dal 3,5 al 4%.

L'effetto delle candidature di Meloni e Schlein sulle coalizioni

Considerando il dato complessivo delle coalizioni il centrodestra raggiungerebbe il 45% senza la candidatura di Meloni e un punto e mezzo in più con la sua candidatura. Il centrosinistra (rappresentato da Pd - Verdi e Si - +Europa, dunque senza 5 Stelle e i partiti centristi) passerebbe dal 25% al 26% con la candidatura di Schlein. L'effetto Meloni dunque c'è, ma avvantaggerebbe molto più il partito della premier che il resto della coalizione.

Meloni per ora non ha ancora sciolto la riserva. "Non ho ancora preso una decisione" ha detto nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a inizio gennaio. "Sono una persona per la quale niente conta di più di sapere di avere il consenso dei cittadini, tutte le volte che ho avuto l'occasione di misurarmi con il consenso l'ho fatto, anche misurarsi da presidente del Consiglio sarebbe utile e interessante".

Perché Meloni è indecisa se candidarsi o no alle europee

Le indiscrezioni raccontano di una premier combattuta. Anche perché una sua candidatura non sarebbe vista di buon occhio dagli alleati di governo. Prova ne è la frase con cui Matteo Salvini, solo qualche giorno fa, ha escluso di scendere in campo in prima persona. "Io faccio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al massimo delle mie possibilità, questo ci tengo a continuare a fare". Qualcuno l'ha letta come una frecciatina rivolta alla premier. Il leghista, suggeriscono i maligni, è pronto a giocarsi la carta del leader responsabile che non insegue candidature fittizie (chi viene eletto e ha già un ruolo nel governo o in Parlamento difficilmente lascerà Roma per Bruxelles), ma rimane concentrato sulle "cose da fare".

Certo, poi ci sono i calcoli elettorali. Non è un segreto che nel Carroccio (ma anche in Forza Italia) temono che l'effetto Meloni sulle europee finisca con l'acuire lo scarto tra i partiti di maggioranza che è già ben evidente nei sondaggi. Un timore, lo abbiamo visto sopra, molto più che fondato. Non è tutto. C'è anche il sospetto che il passo indietro di Salvini vada letto anche come un tentativo di evitare lo scontro diretto con la premier. Un confronto che in questo momento rischia di perdere malamente.

Tajani alla finestra, Conte dice no, Schlein indecisa

Proprio per evitare malumori nella maggioranza Meloni potrebbe decidere che vincere, in fin dei conti, sia più saggio che stravincere. Nel frattempo anche Tajani è alla finestra e non esclude categoricamente di essere della partita, come invece ha fatto sull'altro versante Giuseppe Conte. Che giorni fa ha lanciato anche un appello agli altri leader: "Non dobbiamo prendere in giro i cittadini. Non puoi dire datemi il voto, mi candido e trovate Conte su tutte le liste ma Conte nel Parlamento europeo non ci potrà andare, perché sono già deputato". Nel Pd invece i giochi sono ancora aperti. Elly Schlein non ha ancora chiuso a una sua candidatura che però, secondo i sondaggi, non rappresenterebbe un vero e proprio valore aggiunto per i dem. Una delle opzioni sul tavolo, suggerita da Bonaccini, è quella di una candidatura della segretaria, ma non in tutte le circoscrizioni.