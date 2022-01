Quirinale, Grillo telefona a Mentana in diretta tv: "Con Conte non ho parlato di votare Draghi"

La chiamata che non t'aspetti. Beppe Grillo ha telefonato in diretta a Enrico Mentana, su La7, per smentire di aver parlato con Giuseppe Conte del sostegno al premier Mario Draghi per il Quirinale. "Non ti metto in onda, ma io sono in onda", dice Mentana al garante del Movimento 5 Stelle. E poi riporta, con ancora il telefono all'orecchio, quanto detto dall'interlocutore: "Con Conte vi sentite sempre, ma non avete mai parlato dell'argomento di votare Draghi al Quirinale. Ok?". "Più trasparente di così... Grillo come me è un uomo del ventesimo secolo o manda sms o telefona", ironizza Mentana.