Il Covid pesa sul voto per il presidente della Repubblica: tutte le novità

Il Covid stravolge anche uno dei massimi momenti della vita repubblicana: l'elezione del nuovo presidente. La paura dei contagi ha portato alla revisione dei protocolli per l'lelezione del successore di Sergio Mattarella.

Le cabine

Innanzitutto addio al "catafalco" ovvero alla cabina in legno e velluto bordeaux dentro la quale - dal 1992 - il grande elettore compila la scheda che gli fornisce il segretario d'aula. La "liturgia" prevede che nell'aula di Montecitorio: sotto al banco della Presidenza, vengano allestite le cabine in cui l'elettore entra per votare senza essere visto, dato che il voto è segreto. All'uscita deposita la scheda in un'urna che viene aperta alla fine delle operazioni per lo scrutinio. Per colpa del Covid, le cabine saranno più aperte e ariose, ma dovranno ugualmente garantire la segretezza del voto.

Elettori ammessi a gruppi

Sono ammessi in Aula 50 elettori votanti alla volta, mentre per lo spoglio la capienza massima è di 200 persone.

Stabilite precise fasce orarie. Si comincia il 24 gennaio alle 15,30. Prima, come da tradizione, i senatori in ordine alfabetico fino alle 16.40, poi dalle 16.41 i deputati che voteranno fino alle 19.23 e infine i delegati regionali dalle 19.24.

Tutti i grandi elettori devono disinfettarsi le mani prima e dopo il voto. Per votare, per ogni turno i cinquanta delegati ammessi usano uno dei due ingressi all'Emiciclo per entrare, l'altro per uscire.

Il giuramento

Alla cerimonia del giuramento del nuovo presidente sono ammessi tutti i grandi elettori, ma con obbligo di tampone la mattina stessa. I parlamentari possono sedere nel'Emiciclo, mentre i delegati delle Regioni devono accomodarsi nelle tribune. Il tampone a cui tutti i grandi elettori dovranno sottoporsi la mattina del giuramento, effettuandolo alla Camera o al Senato, sarà antigenico di terza generazione.