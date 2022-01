Letta chiama a raccolta i suoi: "Venerdì voteremo presidente non di destra"

"Qualunque presidente voteremo venerdì - qualcuno di noi sarà contento, qualcuno altro meno - l'obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole. E questa è una nostra vittoria: non ci sarà un presidente di destra". Parla così, secondo quanto si apprende, Enrico Letta ai grandi elettori del Pd.

Al termine della terza giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica, messo agli atti l'ennesimo nulla di fatto, Letta guarda a venerdì. E definisce domani 27 gennaio, primo giorno di votazione con la maggioranza assoluta, una "giornata di dibattiti". Tradotto, per il Pd altra scheda bianca ("A meno di novità prima del voto delle 11", dice Letta)

Letta rivendica quanto fatto finora: "Abbiamo dato la dimostrazione - dice - di cosa vuol dire essere un partito moderno e solido in questa partita. Lo confermano i sondaggi di queste ore. Ora però viene il passaggio più complesso, in cui ognuno di noi ha una idea e dobbiamo trovare una sintesi. Complessità mai così forte. Nel Parlamento più frammentato di sempre sovrapposizione di due perimetri diversi: quello della maggioranza e quello del centrosinistra". Letta traccia la linea: il "noi" e il "loro". "A differenza degli altri noi siamo partiti con i quattro punti cardinali della nostra bussola e stiamo arrivando con gli stessi punti cardinali. Questo lo rivendico: grazie alla nostra fermezza il centrodestra ha fatto i conti con la realtà".

E poi snocciola i quattro punti cardinali: "Questo Parlamento non può che eleggere un presidente non di parte, autorevole e istituzionale. E questo era il nostro primo punto cardinale". Secondo punto: "Stare nel perimetro della maggioranza che sostiene l'esecutivo. Anche su questo, sulla coerenza della maggioranza, abbiamo dimostrato serietà. L'accordo per il Colle deve tenere insieme tutta la maggioranza". E il terzo punto è proprio il rapporto a doppio filo Colle-Chigi. "Terzo punto - dice Letta - è legare la

vicenda del presidente della Repubblica con la tenuta dell'esecutivo. Non è una sgrammaticatura istituzionale. La legislatura deve arrivare fino in fondo. Non perché i parlamentari devono maturare la pensione, come si dice populisticamente, ma perché troppi sono i compiti e le responsabilità che dobbiamo portare a termine per il bene del Paese in questo momento storico complesso e difficile".

Quarto punto: "la conferma della nostra alleanza". Per Letta "E' un punto importante, non banale. Rivendico - non è stato abbastanza notato - che tutte le polemiche sul campo largo si sono dimostrate del tutto fuori luogo. In questo passaggio, fino ad ora, c'è stato un lavoro positivo ed efficace di tutta la coalizione del centrosinistra allargato. Un lavoro positivo con Italia viva, ad esempio, che ha consentito di stoppare l'operazione Casellati. E coi 5 stelle che ci ha consentito di essere uniti e arginare i tentativi del centrodestra di sfondare".

Alleanze "salve", ma anche un "bravo" che si dice lui stesso. "Ho gestito questa vicenda - dice ai suoi - senza mai sovrappormi a qualcun altro. Evitando una ricerca di protagonismo sfrenato - per noi come partito e per me stesso - perché ero sicuro che era il modo migliore per evitare di deragliare".

Poi l'appello alla compattezza. Perché il voto segreto non sia la "tomba" di tanti buoni propositi: "Vi chiedo uno sforzo in più: i cittadini ci guardano e per questo dobbiamo essere lineari nei comportamenti, uniti tra di noi (la cacofonia delle posizioni non fa bene a nessuno), seri, degni Lo chiedo a maggior ragione a me stesso. Siamo in grado di farlo perché siamo classe dirigente matura. Grazie al rispetto reciproco con gli alleati siamo stati in grado di impedire esiti altrimenti pericolosi. È stato molto difficile ma utile. Con gli alleati c'è sempre stata massima trasparenza e reciprocità".

"È una trattativa difficile - conclude - perché dal centrodestra sono arrivati tutti no. Ma lo schema di lavoro è stato diverso: i nostri no erano pubblici, i loro una lunga sfilza di no privati. Spero che almeno uno dei loro no si trasformi in sì. Per ora il centrodestra nella sua interezza ha detto di no a tutte le nostre ipotesi di personalità terze: Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi".