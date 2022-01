Quirinale, Pertini il presidente più votato di sempre

I giorni che precedono l'elezione del presidente della Repubblica sono, in qualsiasi epoca e qualsiasi sia il colore del governo in carica, segnati dai numeri. Tutti i partiti sono alle prese con conteggi e riconteggi, si richiamano deputati e senatori all'ordine. E più si avvicina la votazione, più anche il singolo elettore diventa determinante. Basta una sola persona, un "franco tiratore" a mandare in fumo i piani. E il meccanismo dell'elezione - che prevede per i primi tre scrutini la maggioranza dei due terzi dell'assemblea e solo dal quarto in poi quella assoluta - può far sì che per scegliere il nuovo Capo dello Stato occorrano giorni.

Giovanni Leone, per esempio, nel 1971 ha dovuto attendere lo scrutinio numero 23 prima di essere eletto. Su di lui i sì di 518 elettori si 1.008, staccando Nenni (per lui 408 schede). Attesa poco più corta per Saragat, eletto presidente della Repubblica il 28 dicembre 1964 ma al ventunesimo scrutinio con 646 voti su 963.

Percorso "netto" invece per Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi, arrivati al Colle al primo scrutinio rispettivamente nel 1985 e nel 1999. Cossiga è stato anche il presidente più giovane: eletto a 57 anni. Ci sono volute meno di tre ore per eleggere Ciampi. Per lui 707 voti su 990 votanti. Sulla sua candidatura accordo trasversale tra Veltroni, Fini e Berlusconi.

Il nome però che ha unito di più il Parlamento è storicamente quello di Pertini. Ci sono voluti sì 18 scrutini, ma poi ha incassato 832 voti su 995 votanti, record di preferenze ancora imbattuto. Il secondo più votato ha ottenuto solo 9 schede, per dare un'idea del divario. In quell'occasione compare tra i votati anche il campione di calcio Paolo Rossi: due schede per lui. E' stato il primo socialista a essere eletto al Quirinale. Indimenticata la sua esultanza per la finale dei Mondiali di calcio del 1982: molto poco diplomatica forse, ma molto italiana.

Da ricordare anche il percorso per l'elezione di Scalfaro nel 1992. Il "via libera" al sedicesimo scrutinio, ma con un'accelerazione figlia della cronaca. Viene eletto il 25 maggio, due giorni prima la mafia aveva sventrato l'autostrada Palermo-Mazara uccidendo il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta.