Quirinale, ecco il "drive in" per fare votare i positivi al Covid

Le auto stavolta restano fuori, al loro posto enormi gazebo bianchi. Proprio come quelli che ci siamo abituati a vedere per i tamponi. Nel parcheggio in via della Missione a pochi metri dall'ingresso di Montecitorio, quello destinato ai deputati, sono allestiti i tendoni per permettere ai grandi elettori positivi al Covid di votare per l'elezione del Capo dello Stato. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'allestimento del seggio in modalità drive in. I votanti devono rispettare un lungo elenco di regole: possono spostarsi solo per votare, usando mezzi propri; non devono sostare in luoghi pubblici; pernotto e pasti sono consentiti solo nelle sedi indicate per l'isolamento.

Lo scopo è quello di garantire l'espressione del voto garantendo la sicurezza. Una richiesta avanzata in primis dal centrodestra, poi appoggiata da tutti i partiti. Il voto favorevole in Cdm, secondo quanto si apprende, è arrivato all'unanimità.

Le regole per il voto "drive in"

Il decreto prevede che i grandi elettori in isolamento o quarantena causa Covid siano "autorizzati, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, agli spostamenti con mezzo proprio o sanitario sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento, ove si svolge la votazione e fare rientro nella propria residenza o dimora".

Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, gli elettori sono tenuti al rispetto di una serie di regole: divieto di sosta in luoghi pubblici; divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto; divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena; obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, di mascherine Ffp2.