Quirinale, Berlusconi riunisce gli azzurri e domani a Roma vertice con Salvini e Meloni

I giochi sono fatti, o quasi. Ultime ore prima della decisione finale e pedine roventi sullo scacchiere per la partita più importante: quella del Quirinale. Silvio Berlusconi domani sarà a Roma per incontrare i leader di Lega e Fratelli d'Italia. Salvini e Meloni.

Il vertice servirà al Cavaliere per trarre le conclusioni: ufficializzare o meno la sua candidatura come successore di Mattarella. Intanto oggi ad Arcore Berlusconi ha riunito i suoi: pattuglia di Forza Italia al completo. (Quasi in parallelo sull'altro fronte il segretario del Pd Enrico Letta ha visto il leader di Iv Matteo Renzi). Tra Berlusconi, Salvini e Meloni c'è stato invece un colloquio telefonico definito "cordiale".

Il passo indietro di Berlusconi non è da escludere, anzi. Nulla però trapela. La posizione ufficiale della coalizione è quella della "massima compattezza". Salvini però guarda avanti: "Farò una o più proposte assolutamente di alto livello senza che nessuno possa permettersi di mettere veti. Ho l'onere e l'onore di fare una proposta o anche più proposte condivise - ha aggiunto -. C'è Draghi presidente del Consiglio, vediamo fare scelte condivise, Nomi? Non vorrei danneggiare un percorso utile che stiamo facendo",