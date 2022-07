Cosa prevede l'accordo "totale" nel centrodestra e il piano di Meloni per governare

Tutto fatto. Al partito che prende più voti alle elezioni politiche 2022 spetta indicare il premier. Al vertice di centrodestra alla Camera - tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e i centristi - si è trovato anche un accordo interno per correre insieme nei 221 collegi uninominali il 25 settembre. A meno di due mesi dal voto, vissuto come l'occasione d'oro, e inattesa nei tempi, per tornare a Palazzo Chigi, il centrodestra apparentemente si ricompatta proprio sul nodo della leadership. O almeno nessuno alza le barricate contro la rivale più temuta.

"I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l'obiettivo di vincere le prossime elezioni politiche e costruire un governo stabile e coeso, con un programma condiviso e innovativo" si legge in una nota diffusa dal centrodestra. "La coalizione proporrà al presidente della Repubblica quale premier l'esponente indicato da chi avrà preso più voti. È stata trovata un'intesa per correre insieme nei 221 collegi uninominali, selezionando i candidati più competitivi in base al consenso attribuito ai partiti. Il centrodestra presenterà anche una lista unica nelle Circoscrizioni Estere e ha istituito il tavolo del programma che si insedierà nelle prossime ore", si legge. "L'unità del centrodestra è la migliore risposta possibile alle accuse e gli attacchi, spesso volgari, di una sinistra ormai allo sbando, con una coalizione improvvisata, che gli italiani manderanno a casa il prossimo 25 settembre".

La regola del 2018 è salva

"È stata miracolosamente trovata una quadra" dichiara Giancarlo Giorgetti mentre lascia Montecitorio. ''È stato trovato l'accordo su tutto, anche sui collegi'', assicura Luigi Brugnaro, fondatore di 'Coraggio Italia', al termine del vertice fiume del centrodestra a Montecitorio. Il sindaco di Venezia non dice nulla sulle quote. Nemmeno Antonio Tajani. Idem Giancarlo Giorgetti e Saverio Romano che escono alla spicciolata dalla Sala Salvadori, dove si è tenuto il summit. Si sarebbe ragionato su 'numeri' precisi e sarebbe stato raggiunto un accordo di massima sulla ripartizione tra le varie forze della coalizione secondo la quale 98 collegi spetterebbero a Fdi, partito che ora ha il primato di consensi secondo i sondaggi; 11 ai centristi (Noi con l'Itaia e Coraggio Italia), 42 a Forza Italia (Udc compresa) e 70 alla Lega. La regola del 2018 è salva: il partito che prenderà più voti il 25 settembre avrà la 'prelazione' sul nome del prossimo premier. Ed è salva la linea di Giorgia Meloni che incassa l'ok degli alleati riuniti per oltre tre ore a Montecitorio. Le regole non si cambiano in corsa, martella da mesi la leader romana e ieri nel primo vertice pre-elettorale con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ne strappa la conferma. E' lei, dunque, a segnare il primo punto sulla premiership. E l'ok spiana la strada al suo partito, visto il buon vento che arriva dai sondaggi. L'intesa sul criterio della distribuzione dei collegi si baserà sulla selezione dei candidati più competitivi proprio in base al consenso attribuito ai partiti.

Dell'incontro tra Meloni, Berlusconi, Salvini e i centristi, raccontano di un clima positivo e costruttivo. L'unico momento di tensione ci sarebbe stato sul nodo delle quote per la ripartizione dei collegi elettorali, tanto che il summit è stato sospeso per circa mezz'ora. Nel corso del vertice di centrodestra a Montecitorio sarebbe emersa, inoltre, la strategia comune di ogni partito della coalizione di correre con il proprio simbolo e il proprio capo politico, una riedizione di fatto di quanto avvenuto nel 2018.

I dubbi sui sondaggi

Berlusconi avrebbe detto a un certo punto che i sondaggi non corrispondono a realtà. Quelli "attuali non sono veritieri e corretti perché adesso danno Forza Italia al 10 per cento, ma quando inizierò a fare campagna elettorale e andrò in televisione, le cose cambieranno e passeremo al 20 per cento...". Raccontano che Berlusconi si sia dapprima impuntato così sul nodo dei collegi elettorali, rivolgendosi a Meloni che per la ripartizione degli uninominali avrebbe chiesto di tener conto degli attuali sondaggi. "Tutti i partiti sono indispensabili per la vittoria", così si sarebbe rivolto agli alleati l'ex premier.

I tre partiti per i collegi uninominali erano arrivati con tre proposte molto diverse: Fratelli d'Italia pretendeva il 50 per cento dei posti, (avendo nei sondaggi più della somma degli altri due partiti), la Lega chiedeva di fare i calcoli mischiando sondaggi, rappresentanti in parlamento e risultati alle amministrative e Forza Italia aveva chiesto di dividere in tre parti uguali i collegi a disposizione, un'idea respinta immediatamente dai delegati di Fratelli d'Italia. La lite è scoppiata sul metodo, ai sondaggi Berlusconi non vuole dare credito: "Ci danno al 10%, ma siamo al 20!", avrebbe esclamato infastidito il Cavaliere. Roberto Calderoli (Lega) per l’occasione avrebbe anche rispolverato uno dei suoi famosi algoritmi per far pesare il radicamento territoriale dei partiti: un modo per sbarrare la strada a Meloni nelle regioni del Nord relegandola nel Centro-Sud.

"Com'è giusto che sia decidono gli italiani, chi prende un voto in più indica chi governerà l'Italia nei prossimi cinque anni. La squadra del centrodestra è compatta" ha fatto sapere Salvini subito al Tg5. ''Miracolosamente hanno trovato la quadra...'' ha detto Giancarlo Giorgetti, usando l'espressione tipica di Umberto Bossi. ''L'accordo è di metodo'', ''io ho solo verbalizzato il tutto'', scherza il numero due della Lega che assicura un'intesa totale anche sui collegi e sul candidato premier. Berlusconi si è impuntato sulla quota dei collegi in base ai sondaggi? ''Sono tutti d'accordo anche sui sondaggi'', assicura Giorgetti. La ripartizione dei collegi uninominali tra le forze del centrodestra, ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Tajani, avverrà sulla base di "una media dei sondaggi". Lasciando il palazzo l'ex presidente del parlamento europeo ha aggiunto: "Il centrodestra è unito, ci candidiamo a governare il Paese".

''Siamo contenti dell'esito delll'incontro perché sono state rispettate le regole e soprattutto perché ne esce un centrodestra forte e unito'' dice all'Adnkronos Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e tra i fondatori di Fdi al termine del vertice fiume del centrodestra a Montecitorio. Giorgia Meloni preferisce non parlare, rimandando alla direzione nazionale di Fratelli d'Italia di giovedì, La Russa, presente al vertice, spiega: ''Sono contento in particolare perché è rimasta scornata la sinistra e la sua narrazione di un centrodestra sempre litigioso e diviso''.

Il summit si è concluso oltre le 22, dopo oltre 3 ore di confronto, tranne una sospensione di circa mezz'ora per tensioni sulle quota dei collegi elettorali. Fino alla fine al tavolo è rimasta Giorgia Meloni, mentre Matteo Salvini e Silvio Berlusconi se ne sono andati prima, intorno alle 21,30. Con la presidente di Fdi e Ignazio La Russa sono rimasti fino all'ultimo anche Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli per la Lega, Antonio Tajani per Fi, Maurizio Romani e Saverio Romano per Noi con l'Italia, Luigi Brugnaro per Coraggio Italia, Antonio De Poli e Antonio Saccone per l'Udc.

"Oggi è un giorno importante nella storia della politica italiana perché Berlusconi e Salvini hanno deciso di consegnarsi definitivamente nelle mani della Meloni.

Credo che sia una scelta che conferma quello che abbiamo detto fin dall'inizio di questa campagna elettorale e cioè che sarà un confronto e una scelta che gli italiani dovranno fare tra noi e Meloni". Così il segretario del Pd, Enrico Letto, a margine della Festa dell'Unità a San Miniato Basso (Pisa). "Berlusconi e Salvini hanno deciso sostanzialmente di diventare gregari, di mettersi da una parte del campo, è una scelta penso impegnativa da parte loro", ha aggiunto.

In sintesi

Sul candidato premier i partiti non si potevano permettere altro che un accordo, far saltare l'alleanza con i sondaggi che assegnano al centrodestra una vittoria piuttosto netta sarebbe stato impossibile da spiegare all'elettorato. Finisce dunque come voleva la leader di Fratelli d’Italia, che primeggia nei sondaggi e che difficilmente sarà logorata da una campagna elettorale brevissima e balneare: "Non c’è alleanza se non c’è condivisione sul premier", aveva minacciato nei giorni scorsi, facendo addirittura filtrare l'ipotesi (irrealistica) di una corsa solitaria, pur consapevole che si tratterebbe di un atto di autolesionismo.

Sull'altare della possibile (per usare un eufemismo) vittoria del 25 settembre, Salvini e Berlusconi si sono attestati sulla linea iper-pragmatica del fare buon viso a cattivo gioco e salvare il salvabile (anche se sui collegi la trattativa è tutt'altro che chiusa, ci saranno altri vertici e altri bracci di ferro per i dettagli a livello locale). In questi giorni, secondo varie indiscrezioni, Meloni pensa già al dopo 25 settembre, alla squadra di palazzo Chigi. Il piano è proporre ministri presentabili in Europa, un governo di volti competenti. Ma allo stesso tempo punta a costruire un gruppo di parlamentari fedelissimi. Un centinaio almeno di uomini di partito legati a lei da antica consuetudine, comunanza di militanza e fedeltà alla causa.

Il nuovo regolamento del Senato approvato di recente introduce, sotto forma di divieti e disincentivi economici, varie misure anti-transfughi. Dunque il Senato che uscirà dal voto del 25 settembre resterà tale e quale, senza i cambi di casacca a cui ormai siamo abituati. I nuovi gruppi che si costituiranno in corsa durante la legislatura dovranno essere composti da almeno dieci senatori e rappresentativi di un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati, poi eletti. Chi cambierà casacca decadrà dalla carica dell’Ufficio di presidenza, dalla carica di Questore, dalle giunte e da tutti gli organi collegiali, con contemporanea decurtazione dei “gettoni”. Inoltre, i transfughi o i senatori espulsi dai loro gruppi non potranno “automaticamente” entrare nel Misto o in altro gruppo e e vedranno destinate le loro risorse al bilancio del Senato.

Ma torniamo a Meloni: la dicotomia disegnata per governare il Paese è quella lì. Ministri dal profilo quasi "tecnico", che l'Europa non potrà che accettare di buon grado, e deputati e senatori "vecchia scuola", candidando per il parlamento solo figure radicate nel partito e non ultimi arrivati che potrebbero fare lo scherzetto di lasciare verso altri lidi a lesgislatura in corso. Per capire se la ricetta avrà successo, bisogna aspettare il 25 settembre.