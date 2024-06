Italiani alle urne: si vota per le elezioni europee, ma non solo

A differenza delle elezioni europee, i cittadini chiamati a eleggere i nuovi sindaci nei comuni dove si terranno le elezioni amministrative potranno esercitare il cosiddetto voto disgiunto, ovvero tracciare un segno sul candidato sindaco e al tempo stesso un altro segno per esprimere una specifica preferenza su una lista non collegata. Bene ricordare che questa modalità non è prevista per i comuni con meno di 15mila abitanti.

Ovviamente resta possibile tracciare un segno solo sul nome del candidato, oppure segnare solo su una delle liste collegate al candidato sindaco che si vuole sostenere, oppure ancora sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate. In questi ultimi due casi il voto si intende espresso sia per il sindaco che per i consiglieri candidati.