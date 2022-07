Il governo Draghi verso la fine, con le elezioni anticipate quando si vota?

Si va a votare, le elezioni anticipate potrebbero arrivare già nel 2022. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potebbe infatti trovarsi costretto a sciogliere le camere, mettendo fine al governo Draghi e alla diciottesima legislatura. Dopo il dibattito al Senato, è probabile che il presidente del Consiglio Mario Draghi presenti le sue dimissioni al Capo dello Stato, che questa volta non potrebbe fare altro che constatare la fine del governo e della legislatura. Quando si andrà a votare per le elezioni anticipate?

Quando saranno le elezioni anticipate

Il voto avverrebbe a quel punto entro un minimo di 60 e un massimo di 70 giorni dallo scioglimento, dunque entro l'inizio di ottobre. Le date che circolano sono quelle di domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre 2022. Un governo dimissionario non cessa subito le sue funzioni. In caso di scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella infatti il governo Draghi resterebbe comunque in carica, garantendo la continuità amministrativa per il "disbrigo degli affari correnti".

Elezioni politiche a ottobre 2022 significherebbero quasi certamente esercizio provvisorio di bilancio, ovvero una misura prevista dalla Costituzione a cui si ricorre nel caso in cui il Parlamento non sia in grado di approvare la nuova Legge di bilancio entro fine anno. In questo caso è concesso più tempo, fino a un massimo di quattro mesi. Se si andasse a votare l'esercizio provvisorio sarebbe quasi una certezza, calendario alla mano: a meno di risultati clamorosamente chiari dalle urne, si può stimare che tra insediamento, consultazioni, incarico, lista e giuramento dei ministri il nuovo governo non sarebbe operativo prima di dicembre.

Perché le elezioni in autunno sarebbero un record

Nella storia della Repubblica d'Italia non è mai successo di avere le elezioni politiche nella seconda metà dell'anno. Il motivo principale è uno: tra settembre e ottobre c'è l'appuntamento politico ed economico più importante dell'anno: la presentazione della Legge di Bilancio, che va approvata entro il 31 dicembre. In caso contrario si entrerebbe in esercizio provvisorio, una condizione in cui lo Stato ha una capacità di spesa ridotta.

A chi convengono le elezioni anticipate

Le elezioni anticipate avrebbero una vincitrice su tutti: Giorgia Meloni. I sondaggi danno chiaramente Fratelli d'Italia davanti a tutti e il voto arriverebbe nel momento maggiormente propizio non solo per Meloni, ma anche per i suoi alleati, sulla carta, del centrodestra, Lega e Forza Italia. Dopo le dimissioni di Draghi, Meloni aveva chiesto esplicitamente di andare al voto, chiamando a raccolta i suoi alleati.

La rilevazione BiDiMedia di luglio 2022 vede il crollo di due partiti, Lega e Movimento 5 Stelle, mentre Partito Democratico e Fratelli d?Italia diventano sempre più i partiti dominanti nei rispettivi schieramenti. Il sondaggio è stato svolto in modalità mista CAWI/Panel, per un totale di 2000 interviste utili, con un margine d?errore del +-2,2%.

Il sondaggio BiDiMedia del 14 luglio mostra rispetto al precedente (14 aprile) variazioni importanti tra i principali partiti. I cambiamenti iniziano sin dalle prime due posizioni: il Partito Democratico non è più in testa, pur confermando il 22,3% di aprile. Viene infatti sorpassato, per solo sei decimi, da Fratelli d?Italia nettamente in crescita negli ultimi tre mesi (2,9 punti).

D?altro canto, nel centrodestra, assistiamo ad un enorme calo della Lega, ora al 14,2% in ribasso di ben 3,6 punti. Il Movimento 5 Stelle non riesce però a raggiungere la terza posizione sul podio per via di un quasi altrettanto grande calo al 10,2% (-2 punti secchi). Rispetto alla rilevazione di inizio anno il M5S perde addirittura 4 punti. Guardando agli altri partiti della maggioranza Draghi, Forza Italia continua la sua altalena attorno al 7%(7,2%, +0,4) mentre sia la Federazione di +Europa e Azione, sia Italia Viva perdono un decimo a testa (fermandosi rispettivamente al 4,7% e 2%). Stabile al 1,4% Articolo 1-MDP. Sale in prima pagina la nuova federazione tra Sinistra Italiana ed Europa Verde che questo mese segna un piccolo calo -0,1% rispetto alla somma dei due partiti di 3 mesi fa.