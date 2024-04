Oltre mezzo milione di italiani al voto: per Meloni il test delle elezioni in Basilicata

Saranno aperti fino a lunedì alle 15 i seggi nei 131 comuni della Basilicata che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera). Hanno diritto al voto, secondo gli ultimi conteggi delle prefetture, 279.552 uomini e 288.407 donne, che dovranno scegliere fra 258 candidati.

Per la presidenza corrono Vito Bardi (sostenuto dal centrodestra e i partiti di Calenda e Renzi), Piero Marrese (centrosinistra, con cinque simboli) ed Eustachio Follia (Volt). Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne.

I candidati

Il presidente uscente è Vito Bardi, nato a Potenza il 18 settembre 1951. Bardi, oltre a essere appoggiato dalla coalizione di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, UdC-Democrazia Cristiana, Noi moderati) avrà il sostegno anche di Azione di Carlo Calenda, di Italia Viva di Matteo Renzi e delle liste civiche Orgoglio Lucano e La Vera Basilicata.

Lo sfidante è Piero Marrese, nato il 27 giugno 1980 e attuale presidente della provincia di Matera. Marrese sostenuto dal Partito democratico, dal Movimento 5 stelle, da Alleanza Verdi-Sinistra e dalle liste Basilicata Unita e Basilicata Casa Comune di Angelo Chiorazzo. Il terzo candidato è Eustachio Follia, 53 anni, giornalista di Matera sostenuto da Volt.