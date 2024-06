A Cagliari si vota per le elezioni comunali: chi sono i candidati alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024

A Cagliari l'8 e il 9 giugno non si voterà solo per le elezioni europee. I cittadini del capoluogo sardo saranno chiamati alle urne anche per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. L'ex sindaco di centrodestra, Paolo Truzzu si è dimesso il 28 marzo 2024 a seguito della proclamazione a consigliere regionale, dopo la sconfitta alle elezioni sarde ad opera di Alessandra Todde. Il centrosinistra, con Massimo Zedda, punta alla spallata forte della recente affermazione in Regione, ma il centrodestra, che candida l'omonima Alessandra Zedda, conta di mantenere il governo della città.

Elezioni Cagliari, i candidati

Alessandra Zedda: 58 anni, la candidata della coalizione di centrodestra è stata presidente della giunta regionale sarda e assessora. Dopo anni di militanza in Forza Italia è passata alla Lega. È sostenuta da FdI, Lega, Fi, Riformatori sardi, Sardegna al centro 20Venti e Alleanza Sardegna. Alla lista si potrebbe aggiungere Movimento Civico, che aspetta il pronunciamento del Tar dopo l'esclusione per irregolarità nellla compilazione delle liste.

Massimo Zedda: 48 anni, sindaco di Cagliari dal 2011 al 2029, è sostenuto dallo stesso "campo largo" che ha eletto Alessandra Todde a presidente della Sardegna. È sostenuto da Progressisti, Pd, Movimento Cinque Stelle / Uniti per Todde, Alleanza Verdi Sinistra, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea, A Innantis, Cagliari Avanti e Cagliari che vorrei.

Giuseppe Farris: 56 anni, avvocato, è stato assessore al Personale nella giunta Floris e consigliere comunale in quota Forza Italia. È sostenuto dalla lista Movimento CiviCA 2024.

Emanuela Corda: 49 anni, ex deputata del Movimento 5 Stelle, è oggi la presidente nazionale di Alternativa, la lista che la sostiene alle comunali del capoluogo sardo.

Claudia Ortu: 47 anni, giornalista pubblicista e ricercatrice di linguistica all'università di Cagliari, è sostenuta da Potere al Popolo e Pci. Alle ultime politiche era candidata nel collegio del capoluogo con Unione Popolare.

Come si vota alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 i seggi delle città interessate al voto saranno aperti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Le operazioni di voto si svolgeranno in concomitanza con le elezioni europee. I comuni coinvolti saranno circa 3.700, tra loro sei capoluoghi di regione. Gli aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza su candidati sindaci e consiglieri comunali. Potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto e i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel comune in cui si svolgono le votazioni, purché abbiano presentato istanza al sindaco entro e non oltre quaranta giorni dal voto. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti si voterà con il doppio turno: quindi se uno dei candidati non otterrà il 50 per cento più uno dei voti degli aventi diritto, si andrà al ballottaggio il 23 e il 24 giugno 2024. Al primo turno sarà previsto il voto disgiunto, ovvero si potrà votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. Nei comuni con meno di 15 mila abitanti, invece, non ci sarà ballottaggio e non sarà consentito il voto disgiunto.