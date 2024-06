A Campobasso si vota per le elezioni comunali: chi sono i candidati alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024

Non solo elezioni europee. Nelle giornate dell'8 e del 9 giugno 2004 si voterà anche in migliaia di comuni italiani per eleggere sindaci e consiglieri comunali. E torneranno alle urne anche i cittadini di Campobasso. Nel capoluogo del Molise, la sindaca uscente, Paola Felice del Movimento 5 Stelle, subentrata nel 2023 al posto di Roberto Gravina, eletto nel consiglio regionale, non sarà della partita. Per la poltrona di primo cittadino si sfideranno Aldo De Benedittis per il centrodestra, Marialuisa Forte per il "campo largo" e il civico Pino Ruta.

Elezioni Campobasso, i candidati

Aldo De Benedittis: avvocato, ex assessore al Bilancio, è sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Popolari per l'Italia, Noi moderati e Udc.

Marialuisa Forte: insegnante e dirigente scolastica, potrà contare sul sostegno di Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 stelle, e Partito Democratico.

Pino Ruta: avvocato, è il candidato civico, appoggiato dalle liste Costruire democrazia, Unica terra Molise e Confederazione civica.

Come si vota alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 i seggi delle città interessate al voto saranno aperti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Le operazioni di voto si svolgeranno in concomitanza con le elezioni europee. I comuni coinvolti saranno circa 3.700, tra loro sei capoluoghi di regione. Gli aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza su candidati sindaci e consiglieri comunali. Potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto e i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel comune in cui si svolgono le votazioni, purché abbiano presentato istanza al sindaco entro e non oltre quaranta giorni dal voto. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti si voterà con il doppio turno: quindi se uno dei candidati non otterrà il 50 per cento più uno dei voti degli aventi diritto, si andrà al ballottaggio il 23 e il 24 giugno 2024. Al primo turno sarà previsto il voto disgiunto, ovvero si potrà votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. Nei comuni con meno di 15 mila abitanti, invece, non ci sarà ballottaggio e non sarà consentito il voto disgiunto.