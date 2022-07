Forza Italia perde un altro deputato: "Far cadere Draghi non è stata una scelta di Berlusconi"

Se ne va un altro pezzo importante di Forza Italia: il deputato Roberto Caon, eletto nel 2018 al collegio plurinominale di Padova. Il deputato forzista è solo l’ultimo ad abbandonare Silvio Berlusconi dopo la scelta di far cadere il governo Draghi. Dopo l’addio dei ministri azzurri, lascia il partito anche Caon, che ha già presentato le sue dimissioni. Eletto in Forza Italia, con cui si è candidato nel 2018, non è ancora detto che cambi partito. Le offerte ci sono ma lui potrebbe anche tornare al a fare l'imprenditore.

Onorevole che pensa di fare adesso?

"Adesso mi son preso un paio di giorni di ferie, sono stato montagna e sto riflettendo".

Ha già delle proposte?

"Si ma niente di definitivo, intanto, per quanto riguarda il mio territorio, mi dicono che sto operando bene".

La sua prima casa è stata la Lega. Pensa di tornare alle origini?

"È ancora tutto in discussione, poi devo capire chi ha determinati punti di vista che siano vicini al mio modo di pensare e fare politica”.

E quali sono i suoi principi?

"L’autonomia, i principi liberali per quanto riguarda le aziende. Io mi sono sempre posto come un sindacato delle partite Iva e una persona che porta avanti la battaglia dell’autonomia. Diamo il giusto riconoscimento ai territori in un Paese in cui non si faccia più debito. D'altronde l’autonomia c’è dappertutto, non capisco perché non ci sia in Italia. Si dice sempre di fare come l’Europa. In Europa tutti i sistemi sono autonomisti e federalisti e non si capisce perché in Italia si debbano dare servizi di minore qualità per non affrontare il tema dell’autonomia”.

Tornando alla domanda precedente, visto che parla di autonomia, potrebbe tornare nella Lega visto che è da sempre il partito dell’autonomia.

"È dal 2017 che aspettiamo che venga rispettato il referendum sulle autonomie, come previsto da Costituzione. In questi ultimi anni hanno avviato un percorso di autonomia le Regioni Veneto e Lombardia, con altre modalità l’Emilia Romagna, a cui si sono aggiunte Piemonte, Liguria e Toscana. Mi pare non ci siano problemi in termini politici".

Quindi potrebbe approdare al Centro o nel Pd.

"No, il Pd è escluso però chiariamoci: l’autonomia non è più una quesitone veneta ma una questione a cui dare risposte. Io personalmente sono a un bivio e potrei anche lasciare la politica".

Mentre riflette sul futuro, avrà già messo a fuoco il passato per cui le chiedo perché ha lasciato Forza Italia?

"Con che spirito posso andare io dalle associazioni di categoria, dalle partite Iva, dicendo loro che avevo mandato a casa Draghi per anticipare la campagna elettorale? Come faccio a chiedere il voto dopo un tale segnale di irresponsabilità dato dal mio partito?"

Quindi Berlusconi è un irresponsabile?

"Non è stato Berlusconi, lui è una persona responsabile ma è stata fatta una scelta irresponsabile. Che cosa hanno in comune i tre partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi? Settimana dopo settimana stanno perdendo quote di elettorato. Nella loro testa è meglio andare al voto prima per capitalizzare il più possibile il voto. Se si fosse andati a elezioni a marzo sarebbe diventato più difficile. Secondo me questa presa di posizione non verrà capita e costerà a livello elettorale molto di più che non aver aspettato la scadenza elettorale fra marzo e aprile".

Se non è stato Berlusconi chi è stato?

"Secondo me, per quello che lo conosco, avrebbe scelto la responsabilità. Questa scelta non è da Berlusconi e poi non è quello che vuole andare al voto per raccimolare uno 0,4 percento in più".

Quindi?

"È stato mal consigliato. Con questa manovra di palazzo il popolo non li premierà. Scuramente è stato mal consigliato o lui ha mal interpretato".

Comunque visto che non va con la Lega e neppure col Pd, resta Calenda, dove tra l’altro sono andati molti ex Forza Italia.

"Non rispondo perché, come già detto, potrei serenamente tornare a fare l'imprenditore. C’è ancora troppa confusione per decidere. Comunque, se fosse, ho ancora la possibilità di andare a chiedere voti a testa alta".