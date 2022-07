Perché il centrodestra può puntare al cappotto

Alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, a seconda delle sorti del centrosinistra, il centrodestra potrebbe anche fare un cappotto, entrando in Parlamento con una quota che supererebbe il 61%. In pratica quasi i due terzi delle due Aule. Il centrodestra è avvantaggiato in ogni caso, ma molto dipenderà anche dalle decisioni nell’altro campo. Questo è quanto emerge da una ricerca effettuata da BiDiMedia, che ha provato a simulare la composizione delle due Aule di Camera e Senato in base a tre scenari diversi di alleanze. Nella migliore delle ipotesi, dal punto di vista del centrosinistra, sarà una sorta di pareggio con i numeri che comunque daranno ragione al centrodestra mentre nella peggiore delle ipotesi sarà un vero cappotto.

La simulazione nasce dall’incrocio dei dati dei sondaggi attuali dello stesso istituto e da quelle che sono una serie di dati raccolti nei singoli territori. In realtà ci sarebbe una variabile di cui tenere conto, cioè il cambio del voto degli elettori in caso di diverse alleanze dei partiti a sinistra. In pratica ci sono elettori che voteranno un partito anche sulla base dei suoi compagni di viaggio. Ma è difficile aggiungere questa variabile e non se ne conoscono le dimensioni. Per cui la simulazione è fatta immaginando che ogni elettore di un partito voti il proprio simbolo in ogni circostanza e che ogni lista superi almeno la soglia dell’1%. Vediamo dunque i risultati della simulazione delle elezioni politiche di settembre a cui vengono dati tre nomi: Roma, Milano e Napoli, con riferimento alle città dove sono state sperimentate tre coalizioni diverse alle ultime comunali.

Centro, sinistra, destra e M5s (Roma)

Il primo scenario vede il centrodestra, il centro separato, il centrosinistra con la sinistra e verdi e infine il Movimento 5 stelle da solo, un sistema con quattro poli, con il centro composto da Azione e Più Europa, Italia Viva, e il partito di Toti. Il centrosinistra con Pd, Si, Articolo 1-MDP e lista Di Maio. Il centrodestra infine da Lega, Fdi, Forza Italia e altri di centrodestra (NcI). Così il centrodestra avrebbe alla Camera e Senato il 61%. Si tratterebbe in effetti della più larga maggioranza mai uscita dalle urne nell’epoca repubblicana.

Destra, M5s e sinistra insieme al centro (Milano)

Il secondo scenario vede il centrodestra, il centrosinistra con il centro e il M5s. In questo caso però la “lista Toti” torna nel centrodestra. Così il centrodestra diviene meno competitivo e avrebbe alla Camera il 58% e al Senato il 57%. Così la vittoria del centrodestra è netta ma non dilaga.

Centro, destra e centrosinistra con il M5s (Napoli)

Il terzo scenario il centro da una parte, il centrodestra da un’altra e il centrosinistra in un terzo polo ma con dentro anche il Movimento 5 Stelle. Solo così, sempre secondo la simulazione, il centrosinistra pareggia di fatto con il centrodestra e lo argina. Il centrodestra ottiene nettamente meno seggi, ha sempre la maggioranza ma parliamo di un 53% alla Camera e al Senato.

In questa analisi di Francesco Luchetta per SondaggiBiDiMedia su Sondaggi e Rilevazioni di BiDiMedia è remota la possibilità che centrodestra possa arrivare ai due terzi dalle Camere. “Perché la cosa sia possibile il centrodestra dovrebbe crescere di almeno un paio di punti, probabilmente 3-4, rispetto ai dati di base presi per questa analisi e vincere una parte dei collegi in bilico qui assegnati al centrosinistra. Un aiuto verrebbe anche in caso di mancato quorum di alcune liste, es. al centro. L’ipotesi è improbabile ma tutt’altro che impossibile”.