Elezioni comunali 2021: la guida al voto per le amministrative d'autunno

Le amministrative d'autunno - per dimensioni e importanza delle città chiamate alle urne - rappresentano un bel test per i partito politici: vediamo dunque le principali sfide che animeranno la campagna elettorale in attesa delle urne che si apriranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre

Tra primarie, vertici e ipotesi di apparentamenti ai ballottaggi i partiti di centrodestra e centrosinistra cercano di chiudere il dossier amministrative. I tempi sono ancora lunghi ma le coalizioni sono alla ricerca del punto di caduta che consenta loro di avviare definitivamente la campagna elettorale.

Le amministrative d'autunno - per dimensioni e importanza delle città chiamate alle urne - rappresentano un bel test in vista delle elezioni politiche del 2023 e un modo per i partiti di soppesare il proprio peso in vista del semestre bianco e dell'elezione del presidente della Repubblica. Gli ultimi dati che arrivano dai sondaggi politici mostrano la crescita di Fratelli d'Italia con il partito di Giorgia Meloni capace di sopravanzare il Partito Democratico come secondo partito dopo la Lega. Ma nelle amministrative la sfida deve tenere conto delle specificità dei territori: pertanto vediamo le principali sfide dei 1.200 i comuni al voto, di cui 20 capoluoghi di provincia e otto città metropolitane.

Elezioni comunali: i candidati città per città

Il quadro del centrosinistra alle prossime amministrative sembra ormai definito: primarie di coalizione a Torino, Bologna e Roma. I leader del centrodestra si incontreranno invece "lunedì prossimo" per avere un quadro della situazione città per città e concordare i candidati dei vari partiti. Già bruciati alcuni nomi, come Guido Bertolaso a Roma, Gabriele Albertini a Milano e Catello Maresca a Napoli.

Elezioni Milano 2021, le ultime notizie

A Milano Giuseppe Sala avrà l'appoggio di sette o otto liste. La coalizione vedrebbe il Pd insieme a Italia Viva, Azione, ai Verdi europei e ad altre liste civiche e forze di centrosinistra. Fuori dalla coalizione il Movimento 5 stelle, almeno per ora. Ma il segretario dem Enrico Letta vede un possibile apparentamento dei 5 Stelle al ballottaggio in tutti i comuni in cui si vota. A rompere gli schemi c'è il senatore ex M5s Gianluigi Paragone che si candida con la sua lista euroscettica Italexit.

Dopo il rifiuto ufficiale di Gabriele Albertini il centrodestra non ha ancora un candidato.

Elezioni Roma 2021, le ultime notizie

Dalle primarie del Partito Democratico per identificare chi sfiderà la sindaca uscente Virginia Raggi (ricandidata dal M5s) uscirà con ogni probabilità il nome di Roberto Gualtieri. Tramontata l'ipotesi di una discesa in campo dell'ex segretario dem Nicola Zingaretti attuale governatore del Lazio dove guida una giunta appoggiata dei 5 stelle.

L'area liberal del centrosinistra si trova però spaccata dopo la candidatura del leader di Azione Carlo Calenda che avrà l’appoggio anche di Italia Viva.

Elezioni Napoli 2021, le ultime notizie

A Napoli Luigi De Magistris termina il secondo mandato e si attende l'ultima parola del presidente della Camera Roberto Fico mentre l'ex ministro dell'istruzione Gaetano Manfredi ha declinato l'invito a rappresentare M5s e Pd.

In corsa l'ex sindaco Antonio Bassolino, mentre Italia Viva andrà per conto proprio con Gennaro Migliore.

Elezioni Torino 2021, le ultime notizie

Niente secondo mandato per Chiara Appendino, mentre M5s e Pd cercano un candidato comune a Torino c'è l'unico candidato di centrodestra che ha iniziato la campagna elettorale: Paolo Damilano, già presidente della Piemonte Film Commission, appoggiato in primis dalla Lega e dal governatore Cirio.

Elezioni Bologna 2021, le ultime notizie

Virginio Merola termina il secondo mandato e i primi sondaggi indicano il centrosinistra vicino alla soglia della maggioranza assoluta anche se non è ancora stato individuato un candidato ufficiale. Degno di attenzione la sfida per le primarie tra l'assessore uscente Matteo Lepore e la candidata lanciata da Matteo Renzi Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro.

Elezioni amministrative 2021: quando si vota

Le urne per le elezioni amministrative 2021 si apriranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, probabilmente la data scelta potrebbe essere quella del 10 e 11 ottobre. Scontato l'accorpamento con le elezioni regionali in Calabria, necessarie dopo la scomparsa della presidente Jole Santelli.