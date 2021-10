Le due Buti che si sfidano per fare il sindaco di Buti

C'è già il cognome del nuovo sindaco, anche se le urne non sono ancora chiuse

Arianna Buti, 48 anni, consulente aziendale e assessore uscente, contro Monia Buti, 52 anni, avvocato, si sfidano per diventare sindaci di Buti, comune in provincia di Pisa. Una notizia curiosa e che fa sorridere in questa tornata di elezioni comunali così attese.

Una curiosità che ha dato reso già da ora una piccolo notorietà al piccolo paesino toscano, 6mila abitanti che avrà per sindaca sicuramente una Buti: saranno gli elettori a scegliere fino alle 15 se accordare la propria fiducia ad Arianna dalla lista di centrosinistra "Insieme per Buti", o a Monia, avvocato a capo della lista di centrodestra "Buti al Centro".