Elezioni Regionali in Calabria: Occhiuto vince al primo turno

Si vota per eleggere il presidente della Regione Calabria: il candidato del centrodestra sembra lanciato verso una vittoria netta: ecco i primi dati

In oltre mille Comuni italiani si vota per le elezioni amministrative, una delle eccezioni è la Calabria, dove i cittadini sono andati alle urne anche per scegliere il nuovo presidente della Regione. Un voto che, a meno di colpi di scena, dovrebbe vedere il trionfo di Roberto Occhiuto, il candidato del centrodestra.

Praticamente identica l'affluenza al voto per le elezioni regionali in Calabria, rispetto alla precedente chiamata alle urne. I dati definitivi del Viminale danno infatti una affluenza definitiva al 44,36% contro il 44,33% precedente.

Elezioni regionali Calabria: i risultati ufficiali

In base ai primi dati ufficiali del Viminale, quanto è stata scrutinata una sezione su 2.421, è in testa per la guida della Regione Calabria il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto con il 62,5% dei voti. Luigi De Magistris è al 25% e la candidata del centrosinistra Amalia Bruni al 12,5%.

Elezioni regionali Calabria 2021: exit poll e proiezioni

Con le urne chiuse è partito lo spoglio: in attesa dei dati ufficiali, dagli exit poll arrivano numeri molto favorevoli al candidato del centrodestra. Secondo il I exit poll 'Consorzio Opinio Italia per Rai', il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è in testa con il 46,5-50,5%, a seguire la candidata di centrosinistra Amalia Cecilia Bruni 24-28%. Luigi de Magistris è al 21-25% mentre Mario Gerardo Oliverio è al 1,5-3,5%.

Invece, secondo la II proiezione Swg La7, con una copertura del campione del 15%, il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto è al 54,9%, la candidata del centrosinistra Amalia Bruni è al 29,5% e Luigi de Magistris è al 14,2%.

Berlusconi ad Arcore, Tajani in Calabria

Forza Italia punta tutto sulla Calabria, dove dagli ultimi exit poll sembra scontata la vittoria dell'azzurro Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione. Non a caso, il numero due del partito, Antonio Tajani, è a Catanzaro, dove Occhiuto ha allestito il suo comitato elettorale. Il coordinatore nazionale forzista attenderà con l'attuale capogruppo alla Camera di Fi l'esito del voto amministrativo e commenterà con i giornalisti i primi dati. A Catanzaro sono attesi big e vari parlamentari azzurri. Silvio Berlusconi seguirà in tv lo spoglio elettorale nella sua storica residenza di Arcore, Villa San Martino.