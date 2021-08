Elezioni comunali 2021: la guida al voto per le amministrative d'autunno

Le amministrative d'autunno - per dimensioni e importanza delle città chiamate alle urne - rappresentano un bel test per i partito politici: vediamo dunque le principali sfide che animeranno la campagna elettorale in attesa delle urne che si apriranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre

Le elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18. Lo ha reso noto il Viminale. I Comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli.

Finito il tempo di primarie e vertici, con l'accordo del centrodestra sul nome del candidato sindaco di Milano e Napoli si chiude il quadro delle elezioni amministrative d'autunno che per dimensioni e importanza delle città chiamate alle urne rappresentano un bel test in vista delle elezioni politiche del 2023 e un modo per i partiti di soppesare il proprio peso in vista del semestre bianco e dell'elezione del presidente della Repubblica.

Gli ultimi dati che arrivano dai sondaggi politici mostrano la crescita di Fratelli d'Italia con il partito di Giorgia Meloni capace di sopravanzare il Partito Democratico come secondo partito dopo la Lega. Ma nelle amministrative la sfida deve tenere conto delle specificità dei territori: pertanto vediamo le principali sfide dei 1.200 i comuni al voto, di cui 20 capoluoghi di provincia e otto città metropolitane.

Elezioni comunali: i candidati città per città

Il quadro del centrosinistra alle prossime amministrative è definito dopo le primarie di coalizione a Torino, Bologna e Roma e la scelta del centrodestra dei candidati per Milano e Bologna.

Elezioni Milano 2021, le ultime notizie

A Milano Giuseppe Sala avrà l'appoggio di sette o otto liste. La coalizione vedrebbe il Pd insieme a Italia Viva, Azione, ai Verdi europei e ad altre liste civiche e forze di centrosinistra. Fuori dalla coalizione il Movimento 5 stelle, almeno per ora. Ma il segretario dem Enrico Letta vede un possibile apparentamento dei 5 Stelle al ballottaggio in tutti i comuni in cui si vota. A rompere gli schemi c'è il senatore ex M5s Gianluigi Paragone che si candida con la sua lista euroscettica Italexit.

Il vertice del centrodestra martedì 6 luglio ha indicato Luca Bernardo - pediatra e primario del Fatebenefratelli - come candidato sindaco a Milano.

Elezioni Roma 2021, le ultime notizie

Il centrodestra ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone per sfidare la sindaca uscente Virginia Raggi. Dalle primarie del Centrosinistra è uscito il nome dell'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri (Pd) dopo il tramonto dell'ipotesi di una discesa in campo dell'ex segretario dem Nicola Zingaretti attuale governatore del Lazio dove guida una giunta appoggiata dei 5 stelle. L'area liberal del centrosinistra si trova però spaccata dopo la candidatura del leader di Azione Carlo Calenda che avrà l’appoggio anche di Italia Viva.

Secondo gli ultimi sondaggi il centrodestra sarebbe in vantaggio rispetto al centrosinistra. Notevoli le differenze tra i quartieri.

Elezioni Napoli 2021, le ultime notizie

A Napoli Luigi De Magistris termina il secondo mandato e Partito democratico, movimento 5 stelle e Liberi e Uguali hanno trovato l'accordo denominato "Patto per Napoli" per sostenere congiuntamente la candidatura di Gaetano Manfredi, ex ministro dell'istruzione del governo Conte II.

In corsa l'ex sindaco Antonio Bassolino, mentre Italia Viva andrà per conto proprio con Gennaro Migliore.

Il vertice del centrodestra martedì 6 luglio ha indicato Catello Maresca quale candidato sindaco a Napoli.

Elezioni Torino 2021, le ultime notizie

Niente secondo mandato per Chiara Appendino, mentre M5s e Pd cercano un candidato comune a Torino c'è l'unico candidato di centrodestra che ha iniziato la campagna elettorale: Paolo Damilano, già presidente della Piemonte Film Commission, appoggiato in primis dalla Lega e dal governatore Cirio.

A guidare la coalizione di centrosinistra sarà il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo che ha vinto le primarie di coalizione; un appuntamento che ha visto però un flop dei votanti: ne erano attesi 30-35mila, ma al voto si sono presentati in appena 12mila. Un accordo con i 5 Stelle per il ballottaggio, che è stato escluso per l'ennesima volta dalla sindaca uscente Chiara Appendino.

Elezioni Bologna 2021, le ultime notizie

Virginio Merola termina il secondo mandato e i primi sondaggi indicano il centrosinistra vicino alla soglia della maggioranza assoluta: le primarie tra l'assessore uscente Matteo Lepore e la candidata lanciata da Matteo Renzi Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, hanno visto il primo come vincitore.

"Su Bologna attendiamo le ultime risposte dai candidati ma a breve si chiude la partita" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rainews uscendo oggi 6 luglio 2021 dal vertice del centrodestra. Comunque il nome del candidato sindaco a Bologna per il centrodestra dovrebbe uscire oggi. Appare favorito, secondo quanto si apprende, Fabio Battistini mentre pare tramontata l'ipotesi di una candidatura di Andrea Cangini perchè la Lega insisterebbe per un candidato civico. Anche se il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito - sempre a Rainews - che "quella di Cangini che è stato per una vita direttore di giornale sarebbe una candidatura più civica che politica".

Elezioni amministrative 2021: quando si vota

Le urne per le elezioni amministrative 2021 si apriranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, probabilmente la data scelta potrebbe essere quella del 10 e 11 ottobre. Scontato l'accorpamento con le elezioni regionali in Calabria, necessarie dopo la scomparsa della presidente Jole Santelli.