Chi ha vinto le elezioni suppletive

Letta eletto a Siena entra alla Camera, il centrodestra non sfonda a Roma ma si prende la Calabria

Il centrosinistra conferma il seggio alla Camera nelle elezioni suppletive a Siena dove nel 2018 era stato eletto l'ex ministro Padoan. Enrico Letta vince con il 49,92% dei voti. Invece il Movimento 5 Stelle non potrà confermare il seggio alla Camera di Roma Primavalle perché non ha presentato un proprio candidato: qui è in vantaggio il candidato di centrosinistra.

Elezioni suppletive Siena: eletto Letta

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha vinto le elezioni politiche suppletive che si sono tenute a Siena per un seggio della Camera. Il segretario Pd ha ottenuto il 49%, delle preferenze con 33.391 voti. Il candidato del centrodestra, Tommaso Marrochesi Marzi è al 37% pari a 25.303 voti. Seguono il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo al 4% con 3.135 voti e Elena Golini di Potere al popolo che sfiora il 3%.

Scrutinate 292 sezioni su 292, Enrico Letta eletto alla Camera dei deputati.

Liste Candidati Voti % MOVIMENTO NAZIONALE ITALIANO RAPPUOLI Angelina 993 1,48 POTERE AL POPOLO! GOLINI Elena 1.971 2,95 CON ENRICO LETTA LETTA Enrico (ELETTO) 33.391 49,92 PARTITO COMUNISTA RIZZO Marco 3.135 4,69 3V VERITÀ LIBERTÀ AGOSTINI Tommaso 935 1,40 LEGA SALVINI PREMIER - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA - UNIONE DI CENTRO - NOI CON L'ITALIA MARROCCHESI MARZI Tommaso 25.303 37,83 PER L'ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT AURIGI Mauro 1.157 1,73

Elezioni suppletive Roma: avanti il centrosinistra

Anche a Roma nel seggio elettorale di Primavalle il centrosinistra è in vantaggio con Andrea Casu sul candidato del centrodestra Pasquale Calzetta.

Quando sono state scrutinate 76 sezioni su 219 il candidato di centrosinistra Casu avrebbe il 44% dei consensi, Calzetta fermo al 36%. Fastidiosa per il centrodestra la candidatura dell'ex magistrato Luca Palamara capace di raggiungere il 6%, come il Partito Comunista.