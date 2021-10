Elezioni, chi ha vinto: gli exit poll città per città

Chi sarà il nuovo sindaco? Dalle 15 in punto i primi exit poll, in concomitanza con la chiusura dei seggi elettorali oggi lunedì 4 ottobre, daranno le prime indicazioni, forse già ben chiare.

Chi ha vinto le elezioni? Seggi elettorali chiusi a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e nelle altre città al voto ieri e oggi per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Con la chiusura dei seggi siamo pronti a darvi le indicazioni su chi sarà il nuovo sindaco in base agli exit poll, i sondaggi realizzati in queste ore ai seggi elettorale.

Dalle 15 in punto avremo le prime indicazioni, forse già ben chiare, città per città. Sia chiaro, gli exit poll sono e restano solo dei sondaggi, di solito effettuati da aziende private che lavorano per i media, realizzati fuori dai seggi elettorali che riescono a dare un'indicazione di massima. I risultati delle elezioni comunali nelle grandi città arriveranno quando saranno scrutinate le schede elettorali, le prime proiezioni realisticamente intorno alle 17 daranno segnali forti un po' dappertutto.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Roma

Enrico Michetti: tra 27 e 31%

Roberto Gualtieri: tra 26 e 30%

Virginia Raggi: tra 16 e 20%

Carlo Calenda: tra 16 e 20%

dati consorzio opino per Rai

Il candidato a sindaco di Roma di centrodestra Enrico Michetti tra il 27 e il 31% delle preferenze. Lo sfidante di centrosinistra Roberto Gualtieri tra il 26,5 e il 30,5% dei voti. Più indietro Carlo Calenda, tra il 16,5 e il 20,5 con la stessa percentuale della sindaca uscente Virginia Raggi. Sono i dati dei primi exit poll realizzati dal Consorzio Opinio Italia per la Rai. La copertura del campione è pari all'80%.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Milano

Giuseppe Sala: tra 54 e 58%

Luca Bernardo: 32-36%.

Layla Pavone: tra il 2 e 4%

Gianluigi Paragone: tra il 2 e 4%

dati consorzio opino per Rai

Giuseppe Sala verso la vittoria al primo turno secondo i primi exit poll della Rai. Il sindaco uscente e candidato del centrosinistra viene stimato in una forbice compresa tra 54-58%. Più staccato il candidato del centrodestra Luca Bernardo (32-36%). Seguono Gianluigi Paragone (Italexit) e Layla Pavone (Movimento 5 Stelle) attestati al 2-4%.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Torino

Stefano Lo Russo: tra 44 e 48%

Damilano: tra 36 e 40%

dati consorzio opino per Rai

L'exit poll di 'Consorzio opinio' per la Rai vede il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo in vantaggio per le elezioni di Torino. Lo Russo è stimato tra il 44% e il 48%, mentre il suo sfidante di centrodestra Paolo Damilano si muove in una forbice che lo vede tra il 36,5% e il 40,5% dei voti. Insegue la candidata dei 5 Stelle Valentina Sganga tra il 7% e il 9%, mentre il candidato comunista Angelo d'Orsi è stimato tra l'1,5% e il 3,5% dei consensi.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Napoli

A Napoli il candidato di centrosinistra Gaetano Manfredi verso la vittoria al primo turno

Mandredi: tra 57 e 61%

Maresca: tra 19 e 23%

dati consorzio opino per Rai

Gaetano Manfredi, candidato sindaco a Napoli per il centrosinitra e il M5s, avrebbe, stando al primo exit poll Opinio Rai diffuso immediatamente dopo la chiusura delle urne, in tasca la poltrona di primo cittadino già al primo turno. Stando alle percentuali, infatti, è accreditato di una percentuale che oscilla tra il 57 e il 61%. Per il candidato del centrodestra, Catello Maresca, una forbice tra il 19 e il 23%. Fuori dai giochi anche Antonio Bassolino (percentuali tra il 9 e il 13%) e Alessandra Clemente, espressione dell'uscente Amministrazione, accreditata con un divario tra il 5,5 e il 7,5%. La copertura del campione è pari all'80%.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Bologna

Matteo Lepore: tra 61 e 65%

Battistini: tra 6 e 30%

dati consorzio opino per Rai

Alle comunali di Bologna secondo il primo exit poll 'Consorzio Opinio Italia per Rai' (copertura del campione 80%), in testa c'è il candidato Matteo Lepore, appoggiato tra gli altri da Pd e M5s, al 61-65%, seguito dal candidato di centrodestra Fabio Battistini è al 26,5-30,5%. Marta Collot sostenuta da Potere al Popolo è al 2-4%, Addolorata Palumbo appoggiata da Sinistra unita-Rifondazione comunista-Pci è all'1-3%.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Trieste

Di Piazza: 46% e 50%

Russo: tra 29 e 33%

dati consorzio opino per Rai

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Trieste il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46-50%. seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 29-33%. Seguono Riccardo Laterza (9-13%) e Alessandra Richetti (2-4%).

In totale, sono oltre 12 milioni gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria.

Elezioni suppletive, exit poll

A Roma bassa affulenza anche alle elezioni suppletive dove per rinnovare il seggio alla Camera lasciato libero da Emanuela del Re si sfidano l'ex magistrato Luca Palamara, il candidato del Pd Andrea Casu e il candidato del centrodestra Pasquale Calzetta. Su oltre 203mila aventi diritto si sono recati alle 23 di domenica sera appena uno su tre si era recato alle urne.

Va persino peggio in Toscana dove a Siena è il segretario del Pd Enrico Letta a correre per un posto in parlamento nel seggio lasciato libero da Padoan. La sfida con Tommaso Marrocchesi Marzi non ha scaldato i toscani: su 200mila aventi diritto ieri sera si era recato alle urne appena il 25%.

Elezioni Regionali Calabria, exit poll

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%

Occhiuto tra 46 e 50%

Amalia Cecilia Bruni: tra 24 e 28%

Luigi de Magistris: tra 21 e 25%

dati consorzio opino per Rai

Roberto Occhiuto (centrodestra) tra il 46,5 e il 50,5% e Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) tra il 24 e il 28%. E' quanto emerge dagli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai sulle elezioni per il presidente della Regione Calabria. Luigi de Mastris è dato in una forchetta 21-25% e Gregorio Mario Oliverio tra l'1,5 e il 3,5%.