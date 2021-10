Risultati elezioni comunali 2021: quando si sa oggi chi ha vinto e cosa cambia per il governo Draghi

Poche ore di attesa, poi dalle 15 in punto i primi exit poll, in concomitanza con la chiusura dei seggi. Poi intorno alle 17 i primi segnali reali dalle proiezioni. Che impatto avrà il voto sulle dinamiche che regolano le alleanze tra le principali forze politiche e sul governo

Seggi elettorali di nuovo aperti in Italia oggi dalle 7 alle 15. In totale sono oltre 12 milioni gli italiani chiamati alla urne per le elezioni amministrative 2021. 1349 i Comuni al voto per nuovi Sindaci e Consigli Comunali. In Calabria si vota in tutta la Regione per eleggere il nuovo presidente, a seguito della prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli risalente a oltre un anno fa.

Alle 23, secondo i dati definitivi del Viminale, l'affluenza è stata del 41,65%. Nel 2016 era stata del 61,49%, ma il dato va preso con le pinze. Infatti questa volta si vota in due giorni, cinque anni fa in un'unica giornata. Solo alla chiusura dei seggi, pertanto, si capirà quanto aver votato in autunno, una novità rispetto ai frequenti test di primavera inoltrata, avrà influito sulla effettiva partecipazione. Affluenza in calo in tutte le grandi città capoluogo al voto: a Roma è stata del 36,82% (-20,21%); a Milano del 37,76% (-16,89%); a Napoli del 33,72% (-20,4%); a Torino del 36,50% (-20,68%); a Bologna del 35,19% (-24,47%).

Elezioni comunali 2021: quando si saprà chi ha vinto

Poche ore di attesa, poi dalle 15 in punto i primi exit poll, in concomitanza con la chiusura dei seggi elettorali oggi lunedì 4 ottobre, daranno le prime indicazioni, forse già ben chiare. Gli exit poll sono e restano solo dei sondaggi, di solito effettuati da aziende private che lavorano per i media, realizzati fuori dai seggi elettorali che riescono a dare un'indicazione di massima.

Servirà pazienza. Un piccolo esempio: il voto alle suppletive per la Camera a Roma-Primavalle ritarderà i risultati delle elezioni comunali di alcune zone di Roma perché la Camera ha la priorità nell'ordine dello spoglio dei voti.

I risultati delle elezioni comunali nelle grandi città arriveranno quando saranno scrutinate le schede elettorali, le prime proiezioni realisticamente intorno alle 17 daranno segnali forti un po' dappertutto.

Se il candidato raggiunge già al primo turno la percentuale del 50 per cento più uno di preferenze, il nome del prossimo sindaco di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste (i capoluogi di regione al voto) e tante altre città si potrebbe già sapere nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 4 ottobre. Se invece non si dovesse raggiungere il 50 per cento più uno dei votanti, allora i due candidati più votati andranno al ballottaggio il 17 e 18 ottobre 2021, tra due settimane.

Nei comuni con meno di 15mila abitanti basta ottenere più preferenze degli altri candidati per essere eletti sindaco, non serve la maggioranza assoluta.

Cosa cambia a livello nazionale dopo le elezioni di oggi

Attenzione: per avere un quadro generale non bisognerà valutare solo i risultati delle grandi città, ma anche delle località di media e piccola grandezza. E in ogni caso il quadro sarà parziale, dato che si vota comunque solo in una parte del Paese e che si tratta di consultazioni amministrative, in cui le regole e, specialmente, le logiche delle motivazioni di voto, spesso dirette più alla persona del candidato sindaco che alla preferenza di partito, sono diverse da quelle adottate per le elezioni politiche.

Sperare di trarne indicazioni su possibili esiti delle elezioni politiche che potrebbero aver luogo fra un anno e mezzo è molto complicato.

I risultati delle elezioni comunali conteranno però per le forze politiche del centrodestra e per la strana coppia Pd-M5s: sarà inevitabile una "conta" interna. Più che sulla tenuta del governo (Draghi si è tenuto ben lontano dalla campagna elettorale), questa tornata può avere conseguenze nelle dinamiche che regolano le alleanze tra le principali forze politiche, con Fratelli d'Italia che insidia la Lega da una parte e Pd e M5s alla prima prova elettorale rilevante con le "nuove" leadership di Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Pd e M5s corrono insieme, oltre che in Calabria, a Bologna e Napoli per quanto riguarda i capoluoghi di Regione, in 5 capoluoghi di provincia (Varese, Pordenone, Ravenna, Grosseto e Isernia) su 14, e in 27 comuni sopra i 15mila abitanti su 97. Letta e Conte dichiarano di andare d'amore e d'accordo ma nei rapporti molto influirà il sostegno reciproco nei ballottaggi nelle città dove al primo turno Pd e M5s sono andati separati.

Queste amministrative capitano in un frammento di legislatura molto particolare, nella quale i partiti si stanno "ripensando": è un dato di fatto che lo scenario venuto fuori dalle elezioni politiche del 2018 appartiene a un altro mondo, e al contempo il vero appuntamento fondante di questa fase politica non sono queste elezioni comunali bensì l'elezione del presidente della Repubblica tra quattro mesi, a febbraio 2022: sarà la figura di garanzia durante la ricostruzione post-pandemica.

Mario Draghi ha mantenuto la linea della totale "non ingerenza" nel risiko politico. Non è sfuggito a nessuno come nelle ultime settimane abbia accuratamente evitato di convocare vertici con i segretari di partito. Li sente e li incontra uno alla volta. Le decisioni vengono prese nelle cabina di regia composta dai suoi ministri. Così farà anche dopo le amministrative. Non sarà mai il presidente del Consiglio ad abbandonare l'agenda di governo per la quale è a Palazzo Chigi. Solo un risultato troppo sbilanciato a favore di centrodestra o centrosinistra potrebbe far saltare alcuni equilibri, convincendo uno o più partiti della necessità di esporsi per interrompere questa esperienza di governo: ma non è uno scenario particolarmente "caldo", almeno fino alle elezioni per il nuovo presidente della Repubblica: per molti osservatori è proprio Draghi il candidato numero uno.

Elezioni comunali 2021: risultati in diretta

Lo spoglio inizia oggi al momento della chiusura delle urne. Non è richiesto il Green Pass per accedere ai seggi ed esercitare il diritto di voto. Obbligatorio, invece, l'uso della mascherina all'interno dei seggi e il rispetto di anche alcune altre norme anti-Covid: igienizzare le mani, evitare assembramenti e non recarsi al seggio se la temperatura corporea supera i 37,5° o se si è in quarantena.

Oltre alle grandi città, si rinnoveranno i consigli comunali in 14 capoluoghi di provincia (Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese). Alle urne andranno complessivamente 137 comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, 1.212 con una inferiore. In totale la tornata elettorale coinvolgerà oltre 12 milioni di italiani.

Dove seguire i risultati delle elezioni comunali in diretta tv e streaming

Sulla Rai, in tutte e tre le testate della rete, lo spoglio inizierà domani alle 14:50, con uno speciale del Tg1 condotto da Francesco Giorgino e, alla stessa ora, uno speciale del Tg3 a cura di Alessandra Carli. Alle 18 invece la parola passerà al Tg2 con un appuntamento condotto da Maurizio Martinelli. La copertura delle elezioni sarà ininterrotta su RaiNews. Inoltre, nella serata di lunedì ci sarà uno speciale di Porta a Porta su Rai1 alle 21:30.

Su La7 la maratona di Enrico Mentana seguirà le elezioni con proiezioni ed exit poll dalle 14:15.

Sui canali Mediaset, su Rete4 dalle ore 14:55 alle ore 20 di lunedì 4 ottobre Giuseppe Brindisi conduce "Speciale TG4 - la carica dei nuovi sindaci".

In Sicilia e Sardegna si vota il 10-11 ottobre

Un calendario a parte è invece quello che riguarda le Regioni a statuto speciale. In Sicilia e Sardegna la tornata amministrativa è fissata per domenica 10 e lunedì 11 ottobre, cpon eventuale ballottaggio il 24 e 25 dello stesso mese. Date simili anche negli 8 comuni del Trentino Alto Adige, dove le urne però saranno aperte soltando per una giornata: primo turno il 10 ottobre e secondo il 24. ll 7 novembre - con eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre - si svolgeranno le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.