Elezioni comunali 2021, chi ha vinto e chi ha perso: i dati veri

Elezioni comunali 2021. Ecco le proiezioni dalle città più importanti, che inziano a delineare con certezza il quadro dei vinti e dei vintitori di questa tornata elettorale. Sono le prime statistiche, dunque con fondamento scientifico e matematico, che stimano il risultato finale sulla base delle prime schede scritiunate in detemrinati seggi in Italia, scelti a priori.

Dalle 16 fino alla fine di questa giornata, troverete qui tutti i dati aggiornati, fino al risultati finale nelle città di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste.

Elezioni, risultati: chi ha vinto a Milano

Giuseppe Sala: 57,4%.

Luca Bernardo: 31,6%

Layla Pavone: 3,1%

Gianluigi Paragone: 3,1%

Secondo le prime proiezioni di Swg per La7, a Milano il sindaco uscente Beppe Sala va verso la riconferma al primo turno. Lo sfidante del centrodestra, Luca Bernardo, è fermo dietro.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Roma

Enrico Michetti: 31,80%

Roberto Gualtieri: 24,1%

Virginia Raggi: 21,1%

Carlo Calenda: 18%.

In base alle proiezioni Swg per La7, con una copertura del 9%, sempre avanti il candidato del centrodestra Enrico Michetti. Seguito da Gualtieri, subito dietro Virginia Raggi. Segue Carlo Calenda.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Torino

Stefano Lo Russo: 41,4%

Damilano: 39,8%

Valentina Sganga: 9,4%

Angelo d'Orsi: 2,4%

Secondo le proiezioni Swg per La7, a Torino, con una copertura del 15%, Stefano Lorusso del centrosinistra si conferma in testa a Torino. Insegue il candidato del centrodestra Paolo Damilano. Lontani Movimento 5 Stelle e sinistra.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Napoli

A Napoli il candidato di centrosinistra Gaetano Manfredi verso la vittoria al primo turno

Manfredi: 60,2%

Maresca: 19,5%

Bassolino 10%

Clemente 7,2%

Secondo le proiezioni Swg per La7, con una copertura del 14%, a Napoli il candidato del centrosinistra in coalizione con il M5S Gaetano Manfredi dovrebbe confermarsi al primo turno, contro il candidato del centrodestra Catello Maresca fermo al secondo posto, che non agguanta neppure il ballottaggio. Seguono Bassolino delle Liste Civiche e ALessandra Clemente per altre Civiche.

Dal punto di vista dei partiti, il 60% di Manfredi vede il Pd al15% e il M5s al 12,8, più altre liste; Maresca ha Forza Italia con il 5,6%, Fdi con il 4,1% e altre liste.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Bologna

Matteo Lepore: 62%

Battistini: 28%

Secondo le proiezioni di Swg per La7, con una copertura del 13%, a Bologna il candidato del centrosinistra Matteo Lepore si conferma in vantaggio, doppiando il rivale del centrodestra Fabio Battistini.

Elezioni, exit poll: chi ha vinto a Trieste

Di Piazza: tra il 42,4% e il 46,4%.

Russo: tra 30,1 e il 34,1%

In base alla prima proiezione Swg per La7, alle comunali a Trieste il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) è in testa, seguito da Francesco Russo (centrosinistra).