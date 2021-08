Santori si candida col Pd: le sardine non sono più "anticorpi della politica"

Altre sardine si preparano a scendere in campo con il Partito Democratico e con altre liste civiche

“Il nostro è un ruolo di anticorpi. Siamo più un anticorpo che un movimento politico”. Così Mattia Santori, parlava nel novembre 2019. Ora cambia tutto ed è una svolta clamorosa perché da anticorpi, le sardine diventano parte della politica con la “P” maiuscola.

Le Sardine buttano nella politica con il loro leader Mattia Santori, che si dovrebbe candidare nella sua Bologna nella lista del Pd. Santori ufficializzerà martedì la sua candidatura in una conferenza stampa che vedrà anche la partecipazione di Luigi Tosiani, segretario democratico della provincia di Bologna che ha a lungo “corteggiato” Santori. La sardina e il segretario bolognese "illustreranno gli esiti del percorso condotto insieme in vista delle prossime elezioni amministrative".

Ma Santori non dovrebbe essere l’unico a candidarsi perché ci sono altre sardine in Italia che si preparano a scendere in campo con il Partito Democratico e con altre liste civiche. Le città dove potremmo trovarle sono Roma, Milano, Bologna, Torino e Latina.