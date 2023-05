Meloni festeggia: "Non esistono più roccaforti". Schlein già in affanno: "Sconfitta netta"

Centrodestra che brinda, centrosinistra che raccoglie i cocci. La tornata elettorale per le Comunali ha dato un'indicazione chiara confermando il momento d'oro dei partiti della coalizione di governo. Resta una costante la disaffezione degli elettori, con l'affluenza ancora in calo.

La premier Meloni festeggia la "luna di miele" con gli italiani: "Non esistono più le roccaforti". La segretaria del Pd Schlein ammette la debacle e tende la mano a M5S e Terzo Polo: "È evidente che da soli non si vince. C'è da ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria.

Ma la responsabilità di costruire questo campo non riguarda solo il Pd".

Guardiamo più da vicino il risultato delle elezioni. Ricordiamo che il 14 e 15 maggio si è svolto il primo turno (595 città al voto). Il 28 e 29 ci sono stati i ballottaggi per 41 Comuni mentre nelle stesse date si è votato al primo turno in Sicilia e Sardegna.

I ballottaggi si sono chiusi con la vittoria del centrodestra in Toscana, ma anche ad Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra. Il centrodestra ha vinto anche a Brindisi e Catania. Il Pd si consola con la conquista Vicenza.

Dando uno sguardo d'insieme - considerando i risultati primo turno, ballottaggi e le indicazioni che arrivano da Sicilia (lo spoglio procede con estenuante lentezza, ndr) e Sardegna - il centrodestra vince per ora 10-3 le elezioni comunali nei capoluoghi, in attesa dei ballottaggi dell'11 e 12 giugno in Sicilia.

Il centrodestra strappa al centrosinistra i sindaci di Latina (al primo turno), Ancona e Brindisi (ai ballottaggi). Conferma i comuni di Sondrio, Treviso, Imperia, Catania (primo turno) e Massa, Pisa, Siena (ai ballottaggi). Il centrosinistra strappa al centrodestra Vicenza (al ballottaggio) e conferma al primo turno i sindaci di Brescia e Teramo. Alternativa popolare e le liste civiche con Stefano Bandecchi strappano al centrodestra il sindaco di Terni. Le liste civiche ottengono il sindaco di Ragusa e potrebbero farcela al primo turno anche a Trapani dove dopo lo scrutinio in 51 sezioni su 67, il candidato sostenuto da 10 liste civiche è al 42,9%; il diretto avversario del centrodestra, Maurizio Miceli, è al 36,78%.

Sarà ballottaggio a Siracusa, l'unico tra i quattro capoluoghi di provincia siciliani nei quali il risultato resta sospeso. Quando è concluso lo spoglio in 82 sezioni su 123, risulta avanti il candidato del centrodestra Ferdinando Messina, con il 32,55%. L'uscente Francesco Italia, sostenuto da quattro liste civiche, è al 23,41%. Per la legge elettorale siciliana serve il 40% per essere eletti sindaci.

Sarà il ballottaggio anche ad Acireale (Catania) tra Roberto Barbagallo e Nino Garozzo. Prima l'Italia-Lega è il primo partito, oltre il 10%.

Cateno De Luca è il nuovo sindaco di Taormina. L'ex primo cittadino di Messina ed ex candidato governatore, deputato e leader di Sud chiama Nord, è stato votato dal 63,49% degli elettori. Molto dietro l'uscente Mario Bolognari, fermo al 25,47%.

In Sardegna il Mauro Usai - sostenuto da una coalizione ampia di centrosinistra, ma senza il M5S - verso la conferma a Iglesias, mentre ad Assemini si avvicina l'ipotesi ballottaggio fra Mario Puddu (ex M5S, ora a capo di una coalizione centrista) e uno tra il pentastellato Diego Corrias, appoggiato dal centrosinistra, e Niside Muscas, scelta da Fdi, Lega e Fi.

Meloni festeggia, Schlein in allarme

Quelle di maggio sono elezioni locali, ma la ricaduta a livello nazionale c'è. L'esito delle urne rafforza i partiti di governo e mette in difficoltà le opposizioni, a iniziare dal Pd che sperava in un'inversione di rotta targata Schlein. Considerazioni che pesano anche in vista del prossimo appuntamento elettorale: le europee di giugno 2024.

"Abbiamo ottenuto buoni risultati e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti. Il centrodestra - dice la premier - vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Ringrazio tutti i cittadini che hanno scelto di accordare fiducia al centrodestra premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte e la nostra concretezza".

"Non c'è che dire: un ottimo Effetto Schlein", ironizza su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Il turno dei ballottaggi delle elezioni amministrative apporta a Forza Italia e al centrodestra grandi soddisfazioni - commenta in una nota il leader azzurro Silvio Berlusconi -. Strappiamo alla sinistra, per la prima volta nella storia, il Comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Conquistiamo Brindisi e ci confermiamo a Catania, Massa, Pisa e Siena. Il buon governo del centrodestra prevale ancora una volta e rafforza l’azione che stiamo conducendo alla guida della Nazione. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti!".

Dall'altro lato Schlein ammette: "É una sconfitta netta. Il vento a favore delle destre è ancora forte e c'è ancora. Sapevano che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è una consolazione". Quindi lancia un appello alle altre forze a collaborare: "È evidente che da soli non si vince. C'è da ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma la responsabilità di costruire questo campo - sottolinea - non riguarda solo il Pd. Nei capoluoghi è andata male è andata meglio nei comuni medi".

