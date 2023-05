Elezioni comunali, urne aperte: la guida al voto

Si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi per la tornata elettorale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 28 e 29 maggio. Il voto interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni. Le urne resteranno aperte oggi fino alle 23 e domani 15 dalle 7 alle 15.

In particolare, andranno al voto 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di Regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi).

Il turno delle elezioni amministrative della primavera 2023 - che ha già visto gli elettori in Friuli Venezia Giulia andare alle urne il 2 e 3 aprile in concomitanza con il voto delle regionali - si completerà il 21 maggio con le elezioni previste in Valle d’Aosta (un comune) e Trentino Alto Adige (tre comuni) e il 28 e 29 maggio con le elezioni in Sicilia (128 comuni) e Sardegna (39 comuni).

Nei Comuni superiori a 15mila abitanti, se nessun sindaco ha ottenuto al primo turno il 50% più un voto, si torna alle urne per il ballottaggio. Anche in questo caso abbiamo una data: si svolgerà il weekend del 28 e del 29 maggio nella maggior parte dei comuni interessati.

Come sempre, per votare occorre presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale in corso di validità (con almeno uno spazio vuoto per il timbro) e un documento di riconoscimento con fotografia (carta d'identità, patente, passaporto, tesserino professionale).

Quando si vota e le eccezioni di Sicilia e Sardegna

Nei comuni siciliani e sardi la data delle elezioni comunali slitterà di due settimane: l'appuntamento è fissato nelle isole per il 28 e il 29 maggio. In caso di ballottaggio, in questo caso, la data designata è quella dell'11 e del 12 giugno. Fa eccezione anche il comune valdostano di Valtournenche, dove si vota domenica 21 maggio e il turno dell’eventuale ballottaggio è previsto per il 4 giugno.