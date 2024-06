La partita dei ballottaggi: tutte le sfide nelle città al voto

Il secondo tempo della partita iniziata l'8 e il 9 giugno si sta giocando nelle giornate di oggi e domani, domenica 23 e lunedì 24 giugno. I cittadini di circa 100 comuni italiani con più di 15 mila abitanti stanno infatti votando per i ballottaggi che decideranno i loro sindaci per i prossimi cinque anni, nei comuni in cui al primo turno nessuno dei candidati ha raggiunto il 50 per cento più uno dei voti. Il centrosinistra è per ora in vantaggio nel conto dei capoluoghi, avendo vinto 10 città al primo turno; si tratta di Bergamo, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Prato, Livorno, Cesena, Pesaro, Sassari e Cagliari. Cinque le città in cui si è invece imposto il centrodestra e sono Biella, Ferrara, Forlì, Ascoli e Pescara. In bilico ne restano quattordici. Dopo aver strappato il capoluogo sardo alle destre, Elly Schlein sogna il "triplete" in altri tre capoluoghi di regione: Bari, Firenze e Perugia.

A Bari, Vito Leccese è a un passo dalla vittoria

Nel capoluogo pugliese, il candidato del Vito Leccese ha sfiorato la vittoria al primo turno, il patto con Michele Laforgia (20 per cento al primo turno, sostenuto da M5S e sinistra) dovrebbe, almeno sulla carta, assicurargli una vittoria schiacciante sul candidato del centrodestra, Fabio Romito. Una rimonta di quest'ultimo sembra davvero impossibile, anche alla luce della netta affermazione dell'ex sindaco Antonio Decaro, che alle europee, in un unico collegio, ha preso poco meno dei voti presi dall'intervistatissimo generale Roberto Vannacci in tutta Italia.

A Firenze la candidata Pd, Sara Furnaro, ha riunito il "campo largo"

Anche a Firenze sembra nettamente favorito il centrosinistra. La candidata del Partito Democratico, Sara Furnaro, ha infatti riunito il "campo largo", che due settimane fa si era presentato diviso. Sarà votata sia dal Movimento 5 Stelle che dall'altra candidata del suo campo, la renziana Stefania Saccardi che - numeri alla mano - con il suo 7,3 per cento le ha impedito di essere agevolmente eletta al primo turno. Anche nel capoluogo toscano sembra quasi impossibile che qualcosa possa stravolgere le previsioni della vigilia, malgrado in questi giorni lo sfidante del centrodestra, Eike Schmidt, sta puntando molto sul malcontento di molti cittadini per la "fascia verde" per i veicoli inquinanti e sulla proposta di un nuovo stadio della Fiorentina.

A Perugia il centrosinistra sogna il grande ritorno

Dopo di anni di amministrazione di Andrea Romizi, il centrosinistra sogna di riprendersi il capoluogo umbro, un tempo inespugnabile feudo rosso. Tra Vittoria Ferdinandi del "campo largo" e Margherita Scoccia del centrodestra al primo turno c'erano 598 voti di distacco, con la prima che ha sfiorato l'affermazione fermandosi al 49 per cento. Dopo Cagliari, già riconquistata al primo turno, Perugia è la seconda città capoluogo che Elly Schlein vorrebbe strappare alla premier Giorgia Meloni, per rafforzare la percezione di una rimonta a livello nazionale.

Dopo la beffa, a Campobasso il centrodestra cerca la conferma

Nel capoluogo molisano il candidato del centrodestra, Aldo De Benedittis, stava già festeggiando la vittoria al primo turno, ma nel conteggio dei voti del ministero dell'Interno c'era un gravissimo errore: non erano stati inseriti nel conteggio i voti disgiunti. E così De Benedittis dovrà giocarsela al ballottaggio con la candidata del campo largo Marialuisa Forte. Tra i due al primo turno c'erano circa 16 punti di distacco, ma Forte ora può contare anche sull'appoggio di Pino Ruta, che due settimane fa era arrivato terzo raccogliendo oltre il 19 per cento dei voti.

A Potenza è sfida all'ultimo voto tra Fanelli e Telesca

Situazione simile a quella di Campobasso la troviamo a Potenza, dove il candidato del centrodestra, Francesco Fanelli, se la gioca con il civico di centrosinistra Vincenzo Telesca, che ora può contare sull'appoggio del Movimento 5 Stelle. Anche nel capoluogo della Basilicata le convergenze nel campo progressista potrebbero ribaltare il risultato dell'8 e 9 giugno.

La situazione nelle altre città

A Cremona parte in vantaggio il centrodestra, che con Alessandro Portesani sfida il candidato del centrosinistra, Andrea Virgilio del Partito Democratico, che non potrà contare sull'appoggio del Movimento 5 Stelle. Anche a Vercelli è favorito il candidato dei partiti che sostengono il governo Meloni, che vantano 10 punti di distacco rispetto al centrosinistra.

In bilico la città di Urbino, dove al primo turno c'erano appena 272 voti di scarto tra il candidato del centrodestra e sindaco uscente, Maurizio Gambini e lo sfidante del centrosinistra, Federico Scaramucci. A Caltanissetta al primo turno erano in vantaggio le destre con Walter Tesauro, ma ora la sfidante Annalisa Petitto potrebbe contare sui voti del partito di Giuseppe Conte, anche se non c'è stato un apparentamento ufficiale.

A Lecce la sfida è apertissima tra la candidata delle destre, Adriana Poli Bortone (già sindaca della città dal 1998 al 2007) e lo sfidante del fronte progressista Carlo Maria Salvemini. Situazione "anomala" a Rovigo, dove il sindaco uscente del Movimento 5 Stelle, Edoardo Gaffeo, se la vedrà con Valeria Cittadin del centrodestra, ma non potrà contare sull'appoggio del Pd. A Vibo Valentia ci potrebbe essere il sorpasso: al primo turno il candidato di centrodestra, Roberto Cosentino, era in vantaggio di poco più di mille voti sullo sfidante del centrosinistra, Enzo Romeo, che però ora può contare sull'appoggio dei centristi di Francesco Muzzopappa.

Ad Avellino è invece in vantaggio il candidato del campo largo, Antonio Gengaro, avanti di cinque punti sulla civica Laura Nargi, che ora può contare sul sostegno di Forza Italia, arrivata terza con il 21 per cento raccolto da Rino Genovese. Infine Verbania, dove il Riccardo Brezza del centrosinistra parte con un vantaggio di sette punti rispetto a quella del centrodestra, Albertella Giandomenico.

Come si vota

Le urne per i ballottaggi delle elezioni comunali sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 24 giugno. Per votare basta mettere una "X" sul nome della candidata o del candidato sindaco, o su una delle liste presenti sulla scheda.