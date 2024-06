Elezioni regionali a Bari, 8 e 9 giugno 2024: chi sono i candidati

L'8 e il 9 giugno non si vota solo per le elezioni europee. I cittadini di Bari dovranno votare il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali dopo la scadenza del mandato di Antonio Decaro, che ha guidato la città dal 9 giugno del 2014 e dall'ottobre del 2016 ha assunto anche il ruolo di presidente dell'Anci. Sul voto pesano le recenti inchieste giudiziarie che hanno coinvolto diversi esponenti della politica locale. Nel capoluogo pugliese il "campo largo" corre diviso ed esprime due candidature.

Chi sono i candidati

Vito Leccese: è l'erede di Decaro nelle intenzioni del Partito Democratico. È sostenuto anche da Europa Verde, Leccese Sindaco, Progetto Bari, Decaro per Bari, Con Leccese Sindaco e Noi Popolari.

Michele Laforgia: è l'uomo scelto dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ed è sostenuto anche da Convenzione, Bari Bene Comune, Laforgia Sindaco, Partito Comunista Italiano, Generazione Urbana e Bari Città d'Europa.

Sabino Mangano: ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, è sostenuto dalla lista Oltre.

Fabio Romito: è il candidato del centrodestra ed è sostenuto da Romito Sindaco, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi, Noi moderati e Riprendiamoci il futuro, Udc-Prima l'Italia, Agorà, Mario Conca, Pensionati e invalidi giovani insieme.

Nicola Sciacovelli: ex consigliere comunale ed ex consigliere metropolitano, è sostenuto da Sciacovelli sindaco-Ci piace! e Noi per Bari-Italexit per l'Italia per Sciacovelli sindaco.

Come si vota alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 i seggi delle città interessate al voto saranno aperti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Le operazioni di voto si svolgeranno in concomitanza con le elezioni europee. I comuni coinvolti saranno circa 3.700, tra loro sei capoluoghi di regione. Gli aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza su candidati sindaci e consiglieri comunali. Potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto e i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel comune in cui si svolgono le votazioni, purché abbiano presentato istanza al sindaco entro e non oltre quaranta giorni dal voto. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti si voterà con il doppio turno: quindi se uno dei candidati non otterrà il 50 per cento più uno dei voti degli aventi diritto, si andrà al ballottaggio il 23 e il 24 giugno 2024. Al primo turno sarà previsto il voto disgiunto, ovvero si potrà votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. Nei comuni con meno di 15 mila abitanti, invece, non ci sarà ballottaggio e non sarà consentito il voto disgiunto.