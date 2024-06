Dove si vota per le elezioni comunali

Sabato 8 e domenica 9 giugno non si vota solo per le elezioni europee: i cittadini di 3.715 su 7.896 comuni italiani (il 47,0 per cento) saranno infatti chiamati a scegliere il sindaco e i consiglieri comunali. I capoluoghi interessati dalla prossima tornata elettorale e sono Ascoli, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Cesena, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Sei di questi sono anche capoluoghi di regione (Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza).

A Bari è sfida tra Leccese e Romito

I cittadini di Bari dovranno votare il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali dopo la scadenza del mandato di Antonio Decaro, che ha guidato la città dal 9 giugno del 2014 e dall'ottobre del 2016 ha assunto anche il ruolo di presidente dell'Anci. Sul voto pesano le recenti inchieste giudiziarie che hanno coinvolto diversi esponenti della politica locale. Nel capoluogo pugliese il "campo largo" corre diviso ed esprime due candidature. Il centrosinistra, per mantenere il governo della città, candida Vito Leccese, sostenuto da Europa Verde, Partito Democratico, Leccese Sindaco, Progetto Bari, Decaro per Bari, Con Leccese Sindaco e Noi Popolari. Il principale sfidante è il candidato del centrodestra, Fabio Romito, sostenuto da Romito Sindaco, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi, Noi moderati e Riprendiamoci il futuro, Udc-Prima l'Italia, Agorà, Mario Conca, Pensionati e invalidi giovani insieme. Il Movimento 5 Stelle punta invece su Michele Laforgia, sostenuto anche da Convenzione, Bari Bene Comune, Laforgia Sindaco, Partito Comunista Italiano, Generazione Urbana e Bari Città d'Europa. Gli altri candidati sono Sabino Mangano e Nicola Sciacovelli.

A Cagliari è Zedda contro Zedda

Nel capoluogo sardo l'ex sindaco di centrodestra, Paolo Truzzu si è dimesso il 28 marzo 2024 a seguito della proclamazione a consigliere regionale, dopo la sconfitta alle elezioni sarde ad opera di Alessandra Todde. Il centrosinistra, con Massimo Zedda, punta alla spallata forte della recente affermazione in Regione, ma il centrodestra, che candida l'omonima Alessandra Zedda, conta di mantenere il governo della città. Il candidato del "campo largo" già, sindaco di Cagliari dal 2011 al 2029, è sostenuto da Progressisti, Pd, Movimento Cinque Stelle / Uniti per Todde, Alleanza Verdi Sinistra, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea, A Innantis, Cagliari Avanti e Cagliari che vorrei. La sua omonima schierata dalle destre può invece contare sul sostegno di FdI, Lega, Fi, Riformatori sardi, Sardegna al centro 20Venti e Alleanza Sardegna. Alla lista si potrebbe aggiungere Movimento Civico, che aspetta il pronunciamento del Tar dopo l'esclusione per irregolarità nella compilazione delle liste. Gli altri candidati sono Giuseppe Farris, Emanuela Corda e Claudia Ortu.

A Campobasso Marialuisa Forte dovrà vedersela con Aldo De Benedittis

Nel capoluogo del Molise, la sindaca uscente, Paola Felice del Movimento 5 Stelle, subentrata nel 2023 al posto di Roberto Gravina, eletto nel consiglio regionale, non sarà della partita. Per la poltrona di primo cittadino si sfideranno Aldo De Benedittis per il centrodestra (sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Popolari per l'Italia, Noi moderati e Udc), Marialuisa Forte per il "campo largo" (sostenuta da Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 stelle e Partito Democratico e il civico Pino Ruta (appoggiato dalle liste Costruire democrazia, Unica terra Molise e Confederazione civica).

A Firenze Eike Schmidt cerca il colpaccio sfruttando un centrosinistra diviso tra Sara Furnaro e Stefania Saccardi

Il dem Dario Nardella, a scadenza di mandato, lascia Firenze per volare a Strasburgo e così l'8 e il 9 giugno i cittadini del capoluogo toscano, oltre a votare per le elezioni europee, dovranno decidere il suo successore. Nella città "rossa" il centrodestra candida l'ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt (sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e dalla lista civica Eike Schmidt sindaco) e punta al colpaccio sperando di riuscire a sfruttare a suo favore le divisioni nel campo del centrosinistra, che vede le candidature opposte di Sara Furnaro (Sinistra Italiana, Partito Democratico, +Europa, Azione, Europa Verde, Movimento Laburista, Volt e Movimento Centro) e della renziana Stefania Saccardi (Italia Viva). Gli altri candidati sono Cecilia Del Re, Lorenzo Masi (Movimento 5 Stelle), Dmitrij Palagi, Andrea Asciuti, Alessandro De Giuli, Francesco Zini e Francesca Marrazza.

A Perugia il centrodestra punta su Margherita Scoccia, il "campo largo" su Vittoria Ferdinandi. Outsider d'eccezione l'ex calciatore Davide Baiocco

A Perugia il sindaco uscente di Forza Italia, Andrea Romizi, dopo aver governato per due mandati di fila non è più candidabile. Al suo posto il centrodestra punta su Margherita Scoccia (sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia con la lista Fare Perugia, Perugia Civica, Progetto Perugia, Futuro Giovani, Perugia Amica e Udc), che dovrà vedersela con Vittoria Ferdinandi, candidata del "campo largo" (sostenuta da Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Pensa Perugia, Orchestra per la Vittoria, Anima Perugia e Perugia per la sanità pubblica). Outsider d'eccezione l'ex centrocampista del Perugia Calcio, Davide Baiocco (sostenuto da Forza Perugia e da Alternativa Riformista – Italexit), che inizialmente era sceso in campo su iniziativa del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che poi ha rotto con l'ex calciatore e si è sfilato. Gli altri candidati sono Massimo Monni e Leonardo Caponi.

A Potenza il centrodestra candida Francesco Fanelli al posto di Mario Guarente, il centrosinistra punta su Vincenzo Telesca

Nel capoluogo della regione Basilicata, dopo la rinuncia del sindaco uscente Mario Guarente, il centrodestra "allargato" ad Azione e Italia Viva candida Francesco Fanelli (sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Potenza civica-Fanelli sindaco, Insieme per Potenza-Amiamo Potenza, Orgoglio lucano e può contare sull'appoggio degli esponenti locali di Azione e Italia Viva). Il principale sfidante è Vincenzo Telesca del centrosinistra (sostenuto da Uniamoci per Potenza-Telesca sindaco, La Potenza dei Cittadini-Potenza democratica, Insieme per Potenza, Basilicata Casa Comune, Potenza prima) che però non può contare sul sostegno ufficiale del Partito Democratico per divisioni interne ai dem. Gli altri candidati sono Pierluigi Smaldone, Francesco Giuzio e Maria Grazia Marino.

Come si vota alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 i seggi delle città interessate al voto saranno aperti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Le operazioni di voto si svolgeranno in concomitanza con le elezioni europee. I comuni coinvolti saranno circa 3.700, tra loro sei capoluoghi di regione. Gli aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza su candidati sindaci e consiglieri comunali. Potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto e i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel comune in cui si svolgono le votazioni, purché abbiano presentato istanza al sindaco entro e non oltre quaranta giorni dal voto. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti si voterà con il doppio turno: quindi se uno dei candidati non otterrà il 50 per cento più uno dei voti degli aventi diritto, si andrà al ballottaggio il 23 e il 24 giugno 2024. Al primo turno sarà previsto il voto disgiunto, ovvero si potrà votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. Nei comuni con meno di 15 mila abitanti, invece, non ci sarà ballottaggio e non sarà consentito il voto disgiunto.