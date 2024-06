Il ballottaggio favorisce il centrosinistra e ora Meloni punta a cancellarlo

Dopo l'affermazione alle elezioni europee, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein si conferma in salute e vince i ballottaggi nelle principali città, strappando al centrodestra sei tre capoluoghi di Regione chiudendo la partita iniziata l'8 e il 9 giugno con un secco 6 a 0. Nel conteggio complessivo dei capoluoghi, il campo più o meno largo del centrosinistra amministra ora 57 capoluoghi contro i 42 del 2019, mentre le destre ne perdono ben 12, scendendo da 52 a 40.

Perché il doppio turno favorisce il centrosinistra

Un risultato che conferma certamente un trend di crescita del Pd e in generale delle forze di sinistra - un dato già registrato due settimane fa, quando nel conteggio dei voti assoluti il partito del Nazareno e Alleanza Verdi Sinistra erano state le uniche forze a guadagnare consensi e soprattutto a non perderne rispetto alle politiche - ma che viene accentuato da una storica tendenza del coropo elettorale progressista: quella di dividersi al primo turno per poi ricompattarsi al secondo. È il motivo dell'attuale sproporzione che c'è in Parlamento tra i numeri delle forze di maggioranza e quelle di opposizione, che sommate rappresenterebbero un numero più elevato di elettori, ma che sono nettamente sfavorite quando la partita si chiude alla fine del "primo tempo".

Le destre da tempo lavorano sull'abolizione del secondo turno e avevano provato un blitz con un emendamento leghista al "decreto elezioni" a meno di tre mesi dal voto, un tentativo che era però andato a vuoto per le forti proteste delle opposizioni - che gridarono al golpe - e di una parte della stessa maggioranza, contraria a cambiare le regole subito prima della partita. Ora però il discorso è tornato attuale, anche grazie a un intervento del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che a spoglio appena concluso ha diramato una nota in cui propone di modificare la legge ispirandosi a quella delle elezioni siciliane, dove per accedere al doppio turno nessuno dei candidati deve superare la soglia minima del 40 per cento.

"Viene eletto chi ha meno voti di quanti ne ha avuti l’avversario al primo turno", ha detto la seconda carica dello Stato: un calcolo che però non tiene conto del fatto che nelle città in cui il divario al primo turno è molto netto e gli apparentamenti disegnano un quadro scontato, una parte dell'elettorato finisce per considerare inutile tornare a votare, cosa che al contrario non accade quando la partita è più aperta.

Parrini (Pd): "La proposta di La Russa è grave sul piano democratico"

“È preoccupante che il Presidente del Senato, nel giorno in cui il suo partito fa registrare risultati negativi nei ballottaggi delle elezioni comunali, invece di riflettere sulle ragioni di queste sconfitte si occupi di rilanciare una proposta di cambiamento delle regole del gioco - quella di abbassare al 40 per cento la soglia per vincere al primo turno - che è una proposta sbagliata e grave sul piano democratico nonché figlia di impudenti calcoli di parte", commenta il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama, che aggiunge: "L'odio profondo della destra per il ballottaggio non toglie che la legge che da 31 anni disciplina l'elezione dei sindaci dei comuni medio-grandi sia la più solida e apprezzata delle leggi elettorali Italiane per tre ragioni: perché fu approvata con una larga intesa parlamentare e da allora non è mai stata modificata dalla maggioranza di turno contro l'opposizione; perché fissando al 50 per cento la soglia di vittoria al primo turno ha contribuito a garantire ai sindaci la forza e l'autorevolezza che derivano dal fatto di venire eletti a maggioranza assoluta e non a colpi di minoranza; perché solo una soglia del 50 per cento rende legittimo, politicamente e giuridicamente, attribuire un premio di maggioranza come quello previsto per i comuni sopra i 15 mila abitanti".