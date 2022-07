A Latina si dovranno ripetere le elezioni comunali: cosa succede

A Latina si deve votare, di nuovo. Il Tar di Latina ha accolto il ricorso che era stato presentato all’indomani delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 in 22 delle 116 sezioni. Il ricorso era stato presentato da alcuni candidati al Consiglio comunale non eletti della lista "Latina nel Cuore", che sosteneva il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo, contro l’esito del voto del primo turno. La decisione dei giudici amministrativi comporta la decadenza del sindaco Damiano Coletta e dell'intero Consiglio comunale e il ritorno al voto, quindi, per le sezioni oggetto della contestazione.

Come riportato da LatinaToday, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato “le operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110, e dispone la rinnovazione di dette operazioni limitatamente a tali sezioni” e annulla anche il “verbale di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio elettorale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni del Comune di Latina, aperto il 19 ottobre 2021 e concluso in data 21 ottobre 2021, per l’elezione alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Latina”.

Perché si vota di nuovo

In alcune sezioni, si legge nella sentenza, “non sussiste la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate”, in altre non sussiste la corrispondenza tra elettori votanti e numero di voti espressi, in altre il numero di schede autenticate è superiore al numero di elettori, in altre a causa delle omissioni dei verbali non è possibile effettuare un esatto conteggio, in altre è stato autenticato un numero maggiore di schede rispetto al numero di elettori, ed ancora, in altre sono presenti nei verbali evidenti correzioni ed abrasioni".

“Dalle risultanze si deve quindi affermare - prosegue ancora il dispositivo - che non risulta soddisfatto il requisito della corrispondenza, tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate", nelle 22 sezioni in cui si dovrà tornare di nuovo a votare. "Il fenomeno deve essere valutato di rilevanza tale da incidere potenzialmente sul corretto risultato del primo turno elettorale, a seguito del quale il candidato sindaco Zaccheo non ha raggiunto la quota del 50% dei voti più uno, per uno scarto di circa 1071 voti”. Di conseguenza, decadono il sindaco e i consiglieri comunali e il comune sarà guidato da un commissario fino alle nuove votazioni nelle 22 sezioni. Ma c’è ancora aperta la strada del ricorso al Consiglio di Stato.