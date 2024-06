Cosa vuol fare l'Ue per farci fare più figli

Tra le varie emergenze che il nostro Paese, e l'intera Europa, stanno vivendo, c'è la della grave crisi demografica. Gli Italiani non fanno più figli e il rapporto tra giovani e anziani si incrina, lasciando più di un dubbio sulla tenuta del sistema sanitario, del tessuto produttivo e del sistema pensionistico. E in particolare il 2023 ci consegna un nuovo preoccupante record negativo. Ma se il cosiddetto "tasso di fertilità" (parliamo del numero medio di figli per donna) è in calo in tutto il Vecchio Continente, l'Italia costituisce una più marcata eccezione. E il tema fa capolino anche all'interno dei programmi dei partiti per le prossime elezioni europee.

Le ragioni? Sono sicuramente tante e complesse. Le basi di questo squilibrio però sono da ricercare nella scarsa occupazione femminile, nella proliferazione del cosiddetto "part-time" involontario e in un Welfare che non aiuta sufficientemente le famiglie, come abbiamo spiegato in questa inchiesta. E, nonostante i provvedimenti del governo, il quadro non sembra migliorare.

Una dinamica aggravata da un altro fenomeno: la fuga degli italiani verso l'estero. Il numero dei nostri connazionali residenti nei diversi paesi europei è inferiore solamente a quello di romeni e polacchi. E il paradosso è che, da ex potenza industriale, stiamo nemmeno troppo lentamente tornando a essere una nazione dalla quale si fugge per motivi economici.

Come abbiamo raccontato in molte inchieste, a fuggire sono spesso i professionisti più qualificati, come medici e infermieri, ma non solo. È il caso, ad esempio, di molti stagionali di cui i nostri imprenditori lamentano la mancanza. Invertire il trend demografico non è facile e le ricette differiscono molto dagli orientamenti politici.

Natalità: il programma degli schieramenti

La ricetta di Fratelli d’Italia per ridare slancio alla natalità consiste nel considerare la spesa pubblica finalizzata alla natalità come un investimento di tipo produttivo. Il partito di Meloni dice di voler innescare in Europa una cultura "baby friendly" indirizzando gran parte del bilancio europeo al supporto della famiglia.

La Lega non presenta, in questa tornata elettorale, proposte specifiche, ma Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia del Carroccio, ha più volte indicato il tema della natalità come "cruciale". Forza Italia chiede di indirizzare più soldi alla difesa dalla maternità e al sostegno alle famiglie. Più nel merito le proposte del Partito democratico, che chiedono cinque mesi di congedo parentale per madri e padri e sostegno anche per le famiglie omogenitoriali.

Anche Avs, l'Alleanza Verdi Sinistra, punta a equiparare il congedo di paternità a quello di maternità. Analogamente, l'M5S vuole più asili nido e congedi parentali.

Azione di Carlo Calenda propone invece un meccanismo europeo di stabilità (Mes) per finanziare le risorse demografiche, mentre Stati Uniti d'Europa, la lista di Matteo Renzi ed Emma Bonino, auspica genericamente "più attenzione ai diritti dei minori". Per consultare tutti i programmi dei partiti politici alle europee 2024 potete cliccare qui.